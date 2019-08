La Defensora del pueblo de Rusia viaja a Ucrania ante posible canje de prisioneros

"En la noche del jueves al viernes [Moskalkova] salió a Kiev. Aún no me he enterado del objetivo de su visita de trabajo", dijo a Sputnik el portavoz de la Oficina del Defensor del Pueblo, Alexéi Zlovédov.

Por su parte, un portavoz de la Embajada rusa en Kiev dijo a Sputnik que Moskalkova llegó a la capital ucraniana por un día.

La defensora del pueblo ruso se embarcó en este viaje en medio de conjeturas sobre los detalles de un próximo canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

El abogado ucraniano Ígor Svinitski, quien defiende a un exagente del grupo policial antidisturbios Berkut, reveló el 22 de agosto quede prisioneros tendrá lugar el 28 y el 29 de agosto, y que esas fechas supuestamente fueron acordadas por los presidentes de los dos países.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el canje de prisioneros con Ucrania fue uno de los temas que el mandatario ruso, Vladímir Putin, trató el 19 de agosto con su colega francés, Emmanuel Macron.

A su vez la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, dijo al canal Rossiya 1 que "hay información" sobre un posible intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, pero no puede divulgarla.