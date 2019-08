Trump, 'rey de Groenlandia': ¿es real la aspiración extraterritorial de EEUU?

El presidente estadounidense, Donald Trump, parece querer comprar la isla más grande del mundo, Groenlandia. Si bien uno de sus asesores ha reconocido que la idea va en serio, la respuesta desde el territorio perteneciente al reino de Dinamarca ha sido clara: no están en venta. ¿Por qué, cómo y por cuánto se puede adquirir la isla?

¿Por qué quiere Trump comprar Groenlandia?

Porque es lo que solía hacer antes de ser presidente. Trump era un pez gordo de los negocios inmobiliarios antes de meterse en la política. Tiene un largo historial de tender a analizar las cuestiones geopolíticas a través del prisma de un inversor inmobiliario. "Durante su reunión en 2018 con Kim Jong-un, Trump habló sobre el potencial que veía en construir hoteles y apartamentos de playa en Corea del Norte", recuerda el periodista Nick Rigillo en Bloomberg.

¿Por qué Groenlandia?

Por su localización geoestratégica y sus recursos naturales. De estos últimos tiene en abundancia. Además, está situada cerca del Ártico, cuyo hielo no hace más que derretirse. Está entre Europa y América y, durante un tiempo, fue objetivo de tensiones entre EEUU, Rusia, Canadá, Dinamarca y Noruega. En Groenlandia a día de hoy hay una base aérea y una estación de radar estadounidenses.

Su importancia geoestratégica se hizo más evidente cuando Dinamarca logró pararle los pies a China cuando esta intentó hacerse un hueco en la isla metiendo dinero. Todo ello sin contar que la isla es más grande que Arabia Saudí o México.

¿Es una idea de locos?

No. Al menos, a juzgar por la historia. El territorio actual de Estados Unidos es el resultado de la compra de vastos territorios americanos y de ultramar. Al principio solo fueron compras a los nativos americanos por los colonos británicos y holandeses, entre otros. Pero cuando EEUU alcanzó la independencia de Inglaterra, la práctica de comprar tierras se hizo más usual: entre 1803 y 1917, los estados de EEUU adquirieron millones de kilómetros cuadrados.

© REUTERS / Ritzau Scanpix Upernavik, Groenlandia

La compra más grande resultó ser la primera: la compra de Luisiana a Francia. El territorio es hogar hoy de 13 estados. Rusia vendió por voluntad propia Alaska. También por libre voluntad se cerró el último de los grandes tratos, el firmado en 1917 con Copenhague por el que Washington compraba las conocidas hoy como islas Vírgenes por 25 millones de dólares.

¿Cuánto cuesta Groenlandia?

El precio oficial se desconoce simplemente porque no está en venta. Abarca un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. Solo se pueden hacer estimaciones basadas en su producto interior bruto: 2.700 millones de dólares en 2017. Más el subsidio anual de 500 millones de dólares que le otorga Dinamarca. EEUU compró Alaska a Rusia en 1867 por 7,2 millones de dólares —125 millones de dólares de hoy en día—.

¿Cómo podría Trump comprar Groenlandia?

No se sabe. El profesor adjunto de la Universidad de Groenlandia Rasmus Leader ha puntualizado en la prensa de su país que Dinamarca no puede vender Groenlandia aunque quisiera porque, según la ley danesa de 2009, los groenlandeses son un único pueblo. Ello sin contar que comprar una isla que está camino de ser independiente es imposible.

Como señala Rigillo, la única esperanza de Trump es esperar a que el territorio alcance la independencia —presumiblemente en 2021, cuando se cumplan 300 años de la colonización de la isla— y solo entonces tratar de cerrar el trato.

CC0 La base aérea estadounidense de Thule, conocida también como Aeropuerto de Pittufik, en Groenlandia

¿Cuándo se le ocurrió a Trump comprar Groenlandia?

Su interés en Groenlandia parece surgir en 2018. En una reunión en la Oficina Oval, Trump bromeó sobre comprar Groenlandia con sus propios recursos, según The New York Times, que cita a una persona que estaba presente en la sala.

¿Puede adquirir la isla?

Constitución estadounidense en mano, el Congreso tendría que aprobar la partida presupuestaria para comprar la isla. Pero Trump podría tratar de evitar pasar por el Congreso. Ya lo hizo una vez echando mano del presupuesto del Pentágono.

En privado, los asesores de Trump parecen muy escépticos con la compra. Según The New York Times, en lugar de decirle que no creen que sea posible, los asesores dicen que investigarán el tema.

En cualquier caso, Trump tendrá la oportunidad de discutirlo personalmente con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, cuando ambos se reúnan en Copenhague los días 2 y 3 de septiembre.