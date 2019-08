AMLO anuncia que pedirá a EEUU la extradición del autor de masacre de El Paso

El Gobierno de México considera "la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona", dijo el jefe de Estado.

El estadounidense Patrick Crusius, de 21 años, admitió ante los investigadores que recorrió casi 1.000 kilómetros para realizar el ataque en un centro comercial, especialmente contra mexicanos.

La condena en este país podría de ser de medio siglo en prisión, mientras que Texas, sur de EEUU, es uno de los estados donde se aplica la pena de muerte.

"Nuestra Constitución no permite la pena de muerte, por convicción no queremos que haya pena de muerte, y no existe la cadena perpetua; pero por tratarse de un crimen como el que se llevó a cabo, con premeditación y todos los agravantes, en México se pueden acumular más de 50 años de cárcel", planteó el gobernante.

Las autoridades mexicanas no solo buscan un castigo "sino que no se toleren crímenes de odio, racismo y xenofobia, reprobables abominables, no podemos permitirlo ni aceptarlo", enfatizó.

El propósito de la cooperación binacional es que el atentado "terrorista" dirigido contra la comunidad mexicana "no quede impune y que sea ejemplar el castigo […] esos actos irracionales, de odio exacerbado, no le convienen a EEUU ni ningún país", dijo el mandatario.

A una pregunta sobre los discursos que proliferan en el país vecino en contra extranjeros y la comunidad mexicanas, López Obrador respondió, sin mencionar a su homólogo Donald Trump, que "los migrantes no son peligrosos, el que siembra vientos cosecha tempestades, el que promueve ese tipo de campañas y acciones ocasiona que se den estas cosas".

La cancillería y la fiscalía general mexicana comenzaron esta semana a intercambiar información con la oficina del fiscal general William Barr, y han solicitado están pidiendo participar en el juicio para castigar al responsable, recordó el jefe de Estado.

México acumula pruebas para denunciar judicialmente el atentado como un "acto terrorista" contra la comunidad mexicana en EEUU.