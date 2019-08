La OTAN indica a Rusia como la única responsable de la muerte del Tratado INF

"Rusia es la única responsable de la desaparición del Tratado. Lamentamos que Rusia no haya mostrado la voluntad ni tomado medidas demostrables para retomar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Una situación en la que Estados Unidos cumpla plenamente con el Tratado, y Rusia no, no es sostenible", señaló el ente en una declaración emitida poco después de la retirada oficial de Washington de este acuerdo.

En su declaración, el Consejo advierte que "la OTAN responderá de manera equilibrada y responsable a los riesgos significativos que representa el misil ruso 9M729 para la seguridad aliada".

"Hemos acordado un paquete de medidas equilibrado, coordinado y defensivo para garantizar que la postura de disuasión y defensa de la OTAN siga siendo creíble y efectiva", añade el documento.

Al mismo tiempo, la declaración resalta que "los aliados están firmemente comprometidos con la preservación del control internacional efectivo de armas, el desarme y la no proliferación".

"Por lo tanto, continuaremos defendiendo, apoyando y fortaleciendo aún más el control de armas, el desarme y la no proliferación, como un elemento clave de la seguridad euroatlántica, teniendo en cuenta el entorno de seguridad existente. La OTAN también continúa aspirando a una relación constructiva con Rusia, cuando las acciones de Rusia lo hacen posible", consta en el texto.

El Tratado INF , firmado en diciembre de 1987 entre la entonces URSS y Estados Unidos, prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

El pasado 2 de febrero, EEUU suspendió sus obligaciones derivadas del tratado, y anunció que se retiraría de este acuerdo el 2 de agosto, promesa que cumplió.

Rusia también suspendió, en respuesta, su compromiso con este Tratado, dejando claro, al mismo tiempo, que no desea implicarse en una carrera armamentista, mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que EEUU esté dispuesto a entablar conversaciones al respecto.