Sanders llama a Arabia Saudí "un aliado maravilloso" y tacha al Gobierno israelí de "racista"

Asimismo, el político, que proviene de una familia judía, explicó que utilizaría la ayuda que Washington le presta a Tel Aviv como una ventaja para lograr que el Gobierno israelí actúe de manera diferente.

", dijo Sanders en una entrevista en el podcast Pod Save America.

"Pero creo que lo que ha sucedido es que, en los últimos años, bajo [el primer ministro Benjamin] Netanyahu, hay un Gobierno de extrema derecha con muchas tendencias racistas. El papel de Estados Unidos, y esto no es fácil, es tratar de llevar finalmente la paz a Medio Oriente y tratar al pueblo palestino con el respeto y la dignidad que merecen", sostuvo Sanders.

El precandidato presidencial para las elecciones de 2020, quien también se enfrentó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en las primarias el Partido Demócrata en el 2016, no solo criticó el Gobierno israelí, también pronunció fuertes palabras contra el Gobierno saudí.

"Arabia Saudí es una dictadura fea y malvada... y, sin embargo, han sido un aliado maravilloso", dijo Sanders.

El senador por el estado de Vermont, conocido por su posición crítica contra Netanyahu, manifestó que la política de EEUU no puede ser solo pro-Israel. "Tiene que ser prorregional trabajando con todas las personas, todos los países en esa área. Lo que debemos hacer es no decir que somos 100% pro-Israel o 100% pro Arabia Saudí. Odiamos a Irán; odiamos a los palestinos. Ese no es el papel que deben jugar Estados Unidos", afirmó.

"Tienes que unir a las personas (…) Hemos gastado billones de dólares en la guerra contra el terrorismo y yo, de ser presidente, me gustaría sentarme en una sala con el liderazgo de Arabia Saudí, con el liderazgo de Irán, con el liderazgo de los palestinos, con el liderazgo de Israel, y forjar algunos condenados acuerdos, que intenten poner fin para siempre a los conflictos que allí existen".

Sin embargo, explicó: "viví en Israel. Trabajé en un kibutz durante varios meses. Tengo familia en Israel. Soy judío. No soy antisraelí. Creo que el pueblo de Israel tiene absolutamente el derecho de vivir en paz, independencia y seguridad. Fin de la discusión".