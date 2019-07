Putin resalta el papel de Yukiya Amano al frente del OIEA

En un telegrama de condolencias enviado a la esposa del difunto, Putin señaló que Yukiya Amano "será recordado en Rusia como un diplomático eminente, firme partidario de potenciar la seguridad y la estabilidad internacionales".

"Me he entrevistado en más de una ocasión con Yukiya Amano y he admirado siempre su sabiduría y perspicacia, su capacidad de tomar decisiones equilibradas en las circunstancias más difíciles", manifestó Putin, citado por el Kremlin.

En su mensaje, el presidente ruso elogió el gran aporte que Amano hizo para aumentar la eficacia del OIEA, así como sus esfuerzos para impulsar el desarrollo del átomo pacífico y potenciar el régimen de la no proliferación nuclear.

Nacido en 1947 y graduado en universidades de Japón y Francia, Amano se incorporó en 1972 al Ministerio de Exteriores japonés y trabajó desde entonces en diversos cargos relacionados con el desarme y la no proliferación nuclear.

En 2009, fue elegido director general del OIEA.