Representante de DDHH de la UE: regreso de Rusia a la PACE es un "paso positivo"

"Acojo con gran satisfacción la decisión tomada por el Consejo de Europa que ha permitido a Rusia regresar a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, creo que Rusia juega un papel muy importante en el Consejo de Europa", dijo Gilmore.

Agregó que cree que el "Consejo de Europa es especialmente importante para el debate sobre cuestiones de derechos humanos en toda Europa, pero también es especialmente importante en términos de la implementación y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y, en particular, el papel que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Entonces; el regreso de Rusia a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa creo que es un paso muy positivo".

Gilmore añadió que confía en continuar las discusiones regulares con Rusia sobre temas de derechos humanos.

"Recientemente me reuní con el Embajador de Rusia en la Unión Europea y me reuniré con él nuevamente, mantenemos una discusión continua con Rusia sobre temas de derechos humanos y no tengo dudas de que eso continuará (...) Prevemos una discusión regular, un diálogo regular con Rusia sobre temas de derechos humanos", afirmó.

Gilmore también expresó su esperanza de visitar Rusia en el futuro cercano para conversar sobre temas de derechos humanos.

"Espero que en un futuro no muy lejano pueda visitar Rusia para las discusiones sobre temas de derechos humanos", dijo.

Rusia regresó a la asamblea en junio después de la votación para restaurar los derechos de voto de la delegación, que fueron despojados en medio de la crisis ucraniana en 2014.

A fines de junio, PACE invitó oficialmente a la delegación rusa a participar en su sesión de junio después de restaurar los derechos.

Moscú presentó una solicitud para confirmar sus credenciales en la asamblea por primera vez desde 2016.

Tras la reunificación de Crimea con Rusia en 2014 se revocó su derecho de voto a la delegación del país dentro de PACE.

Cinco años después, occidente aún se niega a reconocer la legitimidad del referéndum de Crimea a pesar de que Rusia sostiene que la votación se llevó a cabo de conformidad con el derecho internacional.

La decisión de PACE de restaurar los plenos derechos de Rusia enfureció a la delegación ucraniana, que anteriormente había presentado 226 cambios a una propuesta de resolución dedicada al regreso de la delegación rusa a la asamblea.

Tras el anuncio de PACE, las delegaciones de Ucrania, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia abandonaron la sesión.