Moscú no confirma que haya rechazado posibilidad de transferir dos islas Kuriles a Japón

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no confirmó que haya rechazado discutir la posibilidad de transferir dos islas Kuriles a Japón, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Días antes, la agencia Kyodo, citando a fuentes anónimas de los círculos diplomáticos rusos, informó que Rusia se negó a debatir la posibilidad de traspasar dos de las cuatro islas Kuriles de Sur como parte de las negociaciones del Tratado de Paz con Japón, en particular, debido a la preocupación por la expansión de la presencia militar de Estados Unidos en varias partes del archipiélago japonés.

"No lo confirmamos, no dijimos que fuera verdad", dijo Zajárova ante la prensa y agregó que "Rusia no está negociando con Japón nada más que el Tratado de Paz".