Venezolanos salen a las calles para mostrar su descontento con el informe de Bachelet

Sputnik conversó con algunos de los ahí presentes para entender qué es lo que les hizo salir a las calles.

"Ella es una vende patria, puso a Venezuela muy por debajo, nos puso como violadores de los derechos humanos, y aquí los países extranjeros son los que nos violan los derechos humanos", dijo a Sputnik José Alejandro Pacheco, residente del sector Petare, en el estado Miranda (norte).

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Protestas contra el informe de Bachelet en Caracas (Venezuela), el 13 de julio de 2019

María Calderón, integrante de la Milicia Bolivariana (cuerpo compuesto por civiles y exmilitares), dijo a esta agencia que se movilizó a defender a su país de las "mentiras" que dijo la expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) en el documento que publicó el pasado 4 de julio.

"Venimos por la defensa de la patria, la señora Bachelet vino a nuestro país con una mentira, porque es una señora vendida, porque no dijo en sí lo que es realmente, no dijo que aquí tenemos misiones, tenemos el pueblo en armas y ella dijo lo contrario, lo que no era, en sí no vino a hacer nada", expresó.

🎥 Carlos Luis Gómez, residente de Caracas, dijo a Sputnik que se mantienen leales al presidente @NicolasMaduro durante la movilización en rechazo al informe de @mbachelet sobre Venezuela#JuntosPorLaPaz

Vídeo cortesía de: Kelly Carreñohttps://t.co/6jotgThr6V pic.twitter.com/R8qcmC0oCl — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 13 de julio de 2019

​Por su parte, Yenky Luque, un trabajador comunitario, condenó que la Alta Comisionada responsabilizara al Gobierno de Maduro por ejecuciones, muertes y represiones.

"Rechazo la infamia, las mentiras que dice de los muertos, que responsabiliza a nuestro Gobierno, cuando los muertos son responsabilidad de la derecha extrema que no respeta los derechos humanos", sostuvo.

Así se encuentra la marcha en #Caracas contra el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Venezuela @mbachelet #JuntosPorLaPaz



📷 Cortesía de: Kelly Carreño



Más información en: https://t.co/083Rf6XCwx pic.twitter.com/C7v6EMNAgF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 13 de julio de 2019

​El pasado 4 de julio, Bachelet hizo público un informe con las conclusiones de la visita que realizó a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, asegurando que en ese país existe una "estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política".

En ese sentido, Odalis Nikola, habitante de la Vega, en el oeste de la capital, opinó que la Alta Comisionada publicó ese informe influenciada por el Gobierno de los Estados Unidos.

"Repudiamos el informe que hizo Michelle Bachelet, porque se unió a lo que dicen los oligarcas de Estados Unidos, ella no debería tomar esa actitud, porque lo que dijo no lo es, aquí estamos en una revolución para construir, aquí no hay violación de derechos humanos y tortura", indicó.

De qué viene el descontento

El Gobierno venezolano entregó el 12 de julio a la Oficina de la Alta Comisionada una carta del presidente Nicolás Maduro dirigida a Bachelet, en la que calificó el informe presentado la semana pasada sobre su país como un peligroso eslabón para la intervención. En el texto el mandatario dice que el contenido es "profundamente lesivo" y acusa a Bachelet de no haber escuchado a Venezuela durante su visita.

Además, el Ejecutivo había presentado 70 observaciones en las que afirma que el documento carece de objetividad, posee imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones.

La Alta Comisionada en su informe de 18 páginas expone presuntas violaciones al derecho a la salud, uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, entre otros.