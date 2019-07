Candidato argentino Fernández afirma que sus críticas al acuerdo con Irán no son judiciales

"Saben todos que he sido crítico. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y también he dicho una y mil veces que es una cuestión política, no judicial", afirmó Fernández, citado por el diario Clarín.

Fernández declaró este 10 de julio como testigo contra su compañera de fórmula quien, siendo presidenta, firmó en 2013 el Memorándum de Entendimiento con Irán en busca de destrabar los interrogatorios a sospechosos iraníes del atentado terrorista de 1994 contra la entidad judía AMIA que mató a 86 personas.

El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar a Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y permaneció en ese cargo en los primeros meses de la administración de Cristina Fernández, de quien luego se distanció.

La expresidenta y senadora está procesada por encubrimiento agravado debido a la firma del memorándum con Irán, país que no tiene un acuerdo de extradición con Argentina y se negaba a entregar a los sospechosos para que los interrogara la justicia argentina.

Bonadío citó a Alberto Fernández por sus declaraciones críticas sobre el acuerdo.

En febrero de 2015 el exjefe de Gabinete de Kirchner había dicho en una entrevista que el Memorándum con Irán fue un acto de "encubrimiento" del que su ahora compañera de fórmula era la ideóloga, indicaron medios locales como Clarín e Infobae.

📻 Argentina: Cristina Fernández vuelve al centro de la escena política y judicial

Lo puedes escuchar aquí:https://t.co/blK16ZkenT pic.twitter.com/n2gXpul8C1 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 22, 2019

​La investigación contra Cristina Fernández surgió a partir de una denuncia del fiscal a cargo del caso AMIA, Alberto Nisman.

Alberto Fernández dijo este 10 de julio que Nisman había asegurado tener "una serie de pruebas que nunca aparecieron".

"El cuestionamiento que hice tiene que ver exclusivamente con el modo en el que el juez, aplicando lógicas absolutamente teóricas del derecho penal, desestimó la denuncia. Yo entendía que merecía una mejor investigación. Fue siempre una opinión", agregó.

El Memorándum de Entendimiento con Irán, que preveía un mecanismo para que un juez argentino interrogara a los acusados en Irán y para que una comisión internacional de juristas independientes revisara las pruebas en el expediente, nunca entró en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y porque fue declarado inconstitucional por la justicia de Argentina.

Nisman fue hallado muerto de un tiro en la sien detrás de la puerta cerrada de su baño el 18 de enero de 2015, un día antes de sustentar su denuncia ante el Congreso.

Una autopsia realizada en 2015 no observó indicios de la participación de una segunda o tercera persona en la muerte del fiscal.

Pero en junio del año pasado, una nueva autopsia ordenada por un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, concluyó que el fiscal fue asesinado.