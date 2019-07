Expresidente de la Fórmula 1: "Si alguien fuese a disparar a Putin, me pondría delante"

Ecclestone, de 88 años, ha añadido que, además de serlo, Putin "nunca ha hecho nada que no haya dado buenas cosas a la gente". Y ha ido más allá. Al magnate le gustaría que el mandatario ruso llevase las riendas de Europa.

"Me gustaría que dirigiese Europa. No tenemos a nadie, así que la cosa no podría empeorar. No soy partidario de la democracia. Lo que se necesita es un dictador. Cuando eres un dictador, dices 'esto es lo que voy a hacer'. En una democracia todo acaba diluyéndose", ha argumentado.

A The Times, Ecclestone ha dicho también que con Crimea el mandatario ruso quería "volver a unir Rusia" y que Putin no planeó el asesinato del exespía ruso Serguéi Skripal y de su hija en 2018 porque "estaría demasiado ocupado para preocuparse de esas cosas".

© AP Photo / Alexei Nikolsky Putin y Ecclestone se saludan durante el Grand Prix de Formula 1 de Sochi en 2014.

El octogenario se retiró como CEO de la Fórmula 1 a principios de 2017 tras cuatro décadas de servicio.