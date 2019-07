Trump contraataca al embajador británico en Washington

"Hemos tenido nuestras pequeñas particularidades con un par de países, y diría que el Reino Unido - su embajador no ha servido bien al Reino Unido, puedo decirles eso", declaró Trump a los periodistas. "No somos grandes admiradores de ese hombre, y él no ha servido bien al Reino Unido [...] Puedo decir cosas sobre él, pero no me voy a molestar", agregó el mandatario, citado por Fox News.

Varias horas antes, el diario The Mail on Sunday reveló que Darroch, embajador del Reino Unido en Washington desde 2016, calificó a Trump de "inepto", "inseguro" e "incompetente" en una serie de memorandos dirigidos al Gobierno británico.

​En sus mensajes, el diplomático advertía a Londres que la Casa Blanca era "disfuncional" y que la carrera de Trump podría terminar en "infamia".