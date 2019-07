¿De qué se trata la estrategia de la USAID contra "la influencia maligna" de Rusia?

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional publicó un nuevo documento que marca como mínimo cuatro objetivos que Washington perseguirá para combatir la llamada "influencia maligna del Kremlin". Pero esta no es ni de lejos la primera vez en la que Washington emprende intentos de denigrar a Rusia a nivel internacional.

El nuevo reporte se titula 'Countering Maling Kremlin Influence Development Framework' o 'El Marco de Desarrollo para Contrarrestar la Influencia Maligna del Kremlin'.

"El Gobierno ruso y sus representantes persiguen objetivo de debilitar la influencia de EEUU en el mundo y separarnos de nuestro aliados. Está utilizando métodos subversivos para disminuir la credibilidad de los compromisos estadounidenses presentados a Europa, socavar la unidad transatlántica y debilitar las instituciones y gobiernos europeos", dice su texto.

Tras tomar en consideración estas actividades no comprobadas del Kremlin, el documento ofrece una estrategia que incluye las siguientes metas y cita actividades que realiza la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas del inglés) para alcanzarlas.

Objetivos:

Contrarrestar los intentos de socavar las instituciones democráticas y el estado de derecho Resistir a la manipulación de información Reducir las vulnerabilidades energéticas Reducir las vulnerabilidades económicas

Democracia y estado de derecho

En términos democráticos EEUU busca ayudar a consolidar organizaciones de la sociedad civil, conducir elecciones fiables, institucionalizar la transparencia y la responsabilidad en los organismos gubernamentales.

En particular, Washington suministró a Ucrania equipos de seguridad cibernética y ofreció otros servicios por valor de 2,7 millones de dólares para apoyar las elecciones libres y transparentes.

Sin embargo, Washington no siempre se atiene a los mismos principios democráticos en su política exterior. Así, Washington fue el primero en reconocer en enero pasado la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como 'presidente encargado' de Venezuela. Este acto fue calificado por el presidente legítimo venezolano como un intento de golpe de Estado.

Independencia de medios de comunicación

Los medios independientes y libres son clave para salvaguardar a los ciudadanos de los supuestos intentos de Rusia de manipular la información, dice el documento. El financiamiento de EEUU fortalecerá la capacidad de los medios de comunicación locales de proveer noticias fiables e independientes.

Según el reporte, la USAID financió medios en 11 socios estratégicos de Washington, como Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Con su ayuda, estos medios lograron incrementar su audiencia, diversificar sus ingresos y elevar su presencia digital.

No obstante, el documento no especifica qué es lo que considera "medios independientes". El periodista estadounidense Danny Haiphong reveló que en el propio EEUU no existe la libertad de prensa, alegando que el 90% de los medios de comunicación le pertenecen a unos cuantos monopolios privados, "cada uno de los cuales tiene sus propios objetivos".

Independencia energética

Para reducir la dependencia de Europa y Eurasia de Rusia, la asistencia de Washington incluirá el trabajo con algunos Estados para crear marcos legales y regulatorios eficaces. Además, la USAID ayudará a estos países a unirse a los mercados de energía regionales.

En particular, EEUU financia los intentos que se hace en Ucrania para desvincular sus sistemas eléctricos del país vecino y provee su nueva conexión con Europa Central. Además, la USAID ayuda a identificar proyectos clave necesarios para diversificar los suministros de energía a través de Europa y Eurasia.

Con todo eso Washington no teme de usar las amenazas de imponer sanciones a las empresas alemanas para persuadirlas que no participen en el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. A comienzos de enero el embajador de EEUU en Alemania envió unas cartas a varias empresas en la mostró su preocupación por la seguridad energética europea.

No obstante, el ex canciller alemán Gerhard Schroeder así como otros expertos creen que con esta presión Washington busca vender a Europa su propio gas "de peor calidad, pero más caro" que el que ofrece Moscú.

Independencia económica

En términos económicos, la USAID está lista para ayudar a sus socios en Europa y Eurasia a combatir la corrupción generalizada, incrementar su integración con las economías occidentales y abrir nuevos mercados para los negocios estadounidenses. También EEUU ayudará al sector privado a diversificar sus exportaciones, competir de una manera más eficaz y satisfacer los estándares de los mercados internacionales.

"Con ayuda de EEUU Moldavia y Ucrania han desviado considerablemente su comercio de Rusia hacia la UE, esto hace que sean menos vulnerables frente a la presión y el chantaje económico de Rusia", reza el reporte, destacando que hoy en día Moldavia envía más del 70% de sus exportaciones a la UE y solo el 16% a Rusia.

Las relaciones entre Kiev y Moscú empeoraron hace más de cinco años después de que se produjera el golpe de Estado, el llamado Euromaidán. A pesar de toda la ayuda estadounidense, la ruptura de las relaciones comerciales con Rusia por parte de Ucrania hizo que pasara de ser un país con niveles elevados de crecimiento económico, a uno de los países más pobres de Europa. En el 2018 el PIB real de Ucrania se redujo en un 8,6% frente al 2013, mientras que el salario medio y las pensiones no alcanzan ni el promedio europeo.

¿Qué opina Rusia?

La respuesta de Moscú a la publicación de este documento no se hizo esperar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia repudió la estrategia de EEUU reflejada en el informe.

"El propio nombre sugiere que la USAID no pretende en absoluto crear un ambiente de cooperación en el escenario mundial, sino que sirve de instrumento de la lucha ideológica y de propaganda", denunció el Ministerio en un comunicado.

Según el ente, el contenido de la agencia no solo busca atizar la rusofobia en el mundo, sobre todo en los países vecinos, sino que contradice el carácter constructivo que ha tenido la reciente reunión de los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, en la cumbre del G20 en Osaka.

"Es obvio que los influyentes funcionarios de Washington se esfuerzan por todos los medios posibles por impedir que se normalicen las relaciones ruso-estadounidenses", dijo.

La historia se repite

Esta no es la primera vez en la que Washington trata de denigrar a Rusia a nivel internacional. A continuación te presentamos tres documentos que EEUU aprobó o consideró en el pasado y que de un modo u otro estaban dirigidos contra Rusia.

Las Intenciones Estratégicas de Rusia, julio del 2019 El Acta del Kremlin, marzo del 2019 La Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de las Sanciones (CAATSA), 2017

Las Intenciones Estratégicas de Rusia es el documento que fue preparado por el Pentágono en cooperación con los académicos y 'think tanks' estadounidenses.

Su texto destacó la supuesta "influencia maligna de Rusia y otras actividades realizadas por el Kremlin, como amenazas militares, económicas y sociales, así como el uso de otros métodos que incluyen propaganda, desinformación y coerción energética.

En marzo del 2019 la Cámara de Representantes aprobó el Acta del Kremlin. Este documento decía que Rusia intentaba socavar la seguridad de EEUU y ordenó realizar varias investigaciones de inteligencia, estudiar la posible acción militar contra la OTAN y la posible respuesta al incremento de la presencia de la Alianza Atlántica en Europa.

Además, este documento recalcó el potencial de Rusia de usar las debilidades y discrepancias entre los gobiernos aliados de EEUU. Finalmente el documento no fue aprobado por el Senado de EEUU.

La Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de las Sanciones impuso nuevas restricciones a Rusia, Irán y Corea del Norte.

Curiosamente, la CAATSA exigió que la Administración de EEUU presente un informe detallado al Congreso sobre "las figuras políticas y oligarcas más importantes de Rusia, según su cercanía al Gobierno ruso y sus activos netos".

Histeria antirrusa

Tras la aprobación de la CAATSA, el primer ministro ruso Dmitri Medvedev condenó la movida de Washington y declaró que la Casa Blanca había cedido ante la presión del Congreso de EEUU y había ofrecido a los legisladores el poder ejecutivo.

"El establishment estadounidense ha alcanzado una victoria aplastante en la lucha contra Trump. El presidente no era feliz con imponer nuevas sanciones pero tuvo que firmar la ley. La Administración Trump demostró su impotencia total, ofreciendo de una manera más humillante el poder ejecutivo al Congreso", recalcó el político ruso.

En el 2019 la Embajada de Rusia en EEUU hizo una compilación minuciosa con mayores ejemplos de la histeria antirrusa y rusofobia. Según este documento, los mayores medios de comunicación estadounidenses como The Washington Post, The New York Times, CNN y MSNBC publicaron más de 8.000 artículos antirrusos.