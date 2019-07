Ankara acusa a Washington Post de contribuir a la promoción de terrorismo del PKK

ANKARA (Sputnik) — El periódico estadounidense The Washington Post contribuye a la promoción del terrorismo al publicar un artículo de Cemil Bayik, uno de los líderes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), prohibido en Turquía, declaró la Cancillería turca.

"Un cabecilla del PKK —proscrito como una organización terrorista en muchos países, incluido EEUU, y que ha masacrado brutalmente a decenas de miles de personas inocentes— se ha involucrado descaradamente en la propaganda terrorista utilizando The Washington Post", dice un comunicado de la entidad.

Agrega que la Cancillería califica la publicación del medio estadounidense de una flagrante violación de todas las normas internacionales en el ámbito de la lucha contra el terrorismo.

"Es inaceptable hacer distinciones entre estructuras terroristas", dice el comunicado al explicar que "The Washington Post no muestra la misma sensibilidad ante los terroristas del PKK que ante los involucrados en otras organizaciones criminales, en particular ISIS y Al Qaeda" (grupos terroristas prohibidos en Rusia).

El texto subraya que "este enfoque es un nuevo y grave ejemplo de la hipocresía en la lucha contra el terrorismo".

El conflicto entre Turquía y el PKK se recrudeció en 2015, después de que fracasara el alto el fuego acordado en 2013, tras una serie de ataques terroristas de los que Ankara culpó a la organización kurda.

Desde julio de 2015, unos 1.000 militares y policías turcos, así como unos 500 civiles, murieron como resultado de los ataques de insurgentes kurdos.

El Ministerio de Defensa de Turquía estima que en el mismo período fueron neutralizados más de 10.000 combatientes del PKK.