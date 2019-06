Putin califica de error la política migratoria de Merkel

Según el mandatario, cuando Europa se enfrentó al problema de la migración muchos reconocieron que "por desgracia eso [políticas como la de Merkel] no funcionaba y que habría recordar los intereses de la población nativa", dijo Putin en una entrevista con el periódico The Financial Times.

Putin señaló que la canciller alemana ha cometido "un error garrafal" al aplicar una política migratoria liberal.

"Es comprensible que haya que pensar en aquellos que se ven en una situación difícil por diversos motivos políticos en sus países de origen, eso está muy bien, pero ¿qué pasa entonces con los intereses de la población nativa, sobre todo si ya no se trata de dos, tres o diez personas, sino de miles, cientos de miles que llegan a los países de Europa Occidental?", se preguntó el líder ruso.

En este sentido Putin salió en defensa de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, al destacar que al menos trata de solucionar el problema, mientras que los que se oponen a la idea del muro en la frontera con México no proponen maneras de abordar la crisis migratoria.

"Ahora se puede criticar a Trump tanto como se quiera por su deseo de construir un muro entre México y EEUU. Tal vez esto sea excesivo, no lo sé (…) pero ¿no tiene que hacer algo con ese flujo de migrantes, no tiene que hacer algo con el flujo de drogas?", argumentó Putin.