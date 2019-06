Ministro ruso: el G20 carece de enfoque común para reformar la OMC

OSAKA, JAPÓN (Sputnik) — Varios líderes del G20 destacaron la necesidad de lograr una labor más eficaz de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero no hay una posición única sobre la reforma de esta entidad, declaró el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Oreshkin.

"Ahora varios líderes dijeron que es necesario lograr un resultado, un nuevo formato de trabajo de la OMC, un formato más eficaz, hay varias propuestas: hay propuestas europeas junto con las canadienses, hay propuestas chinas. Todas se discuten, pero no hay una posición única", dijo Oreshkin tras la primera reunión de la cumbre.

El ministro afirmó que en este contexto será importante una conferencia ministerial, que se celebrará el próximo año en Kazajistán.

Según Oreshkin, algunos temas como la reforma del Órgano de Apelación, el comercio electrónico, subsidios en la agricultura, se estudian con mucha escrupulosidad pero "no hay disposición a tomar decisiones" debido a que "no hay un entendimiento común", "no hay una visión común".

El ministro añadió que en la primera sesión del foro, dedicada al comercio y la economía mundiales, varios líderes manifestaron sus preocupaciones respecto a lo que ocurre en la economía.

El ministró afirmó que el crecimiento económico mundial se ralentiza, los pronósticos se revisan a la baja, y todos ven muchos riesgos asociados principalmente con el comercio global.