Putin espera que las potencias nucleares nunca se enzarcen en conflicto militar

"Ustedes saben que toda la historia de la humanidad está relacionada con conflictos militares pero después de que crearan el arma nuclear el riesgo de un conflicto global disminuyó precisamente debido a que un conflicto similar entre las potencias nucleares acarrearía consecuencias trágicas para toda la humanidad. Espero que esto nunca suceda", dijo Putin en una entrevista con el periódico The Financial Times preguntado sobre el riesgo de un conflicto militar entre EEUU y China.

El mandatario ruso afirmó que China muestra bastante flexibilidad en las relaciones con sus socios y oponentes, algo que es intrínseco a la cultura china.

"Así que no creo que semejantes amenazas provengan por parte de China. Simplemente no me lo puedo imaginar", señaló Putin.

Además, la cuestión también depende de la capacidad de EEUU de mostrar respeto hacia sus socios.

"Me resulta difícil afirmar en qué medida Estados Unidos puede ser paciente, no tomar decisiones bruscas y tratar a sus socios con respeto, incluso si no está de acuerdo con ellos en algún asunto, pero espero, quisiera repetirlo una vez más, que no se llegue a confrontación militar alguna", recalcó.

También: "EEUU quiere que China sea un signatario más del renovado tratado START III"