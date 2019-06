Diosdado Cabello, sobre golpistas: "Todo lo que le han hecho a Venezuela lo van a pagar ante la Justicia"

Una vez terminada su clásica transmisión 'Con el mazo dando', Cabello indicó en una breve conferencia con medios —en la que participó Sputnik— que el nuevo fracaso de los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro se debe a la "desesperación" que tienen ante la solidez de las Fuerzas Armadas y otros actores de la sociedad venezolana.

.@dcabellor explica a Sputnik y otros medios cómo se llevó a cabo el último intento de #GolpeDeEstado contra @NicolasMaduro pic.twitter.com/9xGqHc15DA — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) 27 июня 2019 г.

​Según el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esto se debe a que desde la oposición que busca deslegitimar a Maduro creen "contar con cosas que no tienen en la mano", como armamento y fuerzas en Colombia.

"Lo que tienen es un gran odio, una gran ambición", sentenció el jerarca venezolano.

Más información: Venezuela desmantela un nuevo golpe de Estado

Según explicó, la intentona golpista planeada para la medianoche del 24 de junio consistiría en aplicar "métodos distractivos" a través de un asalto al Banco Central. Una vez que se cumpliera esta acción, contaban con que las fuerzas oficiales se desplegaran allí, para 12 horas después "actuar contra el presidente".

Según constata la emisora estatal Venezolana de Televisión, el plan "primero perseguía la captura y asesinato del Jefe de Estado venezolano; del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; del protector del estado Táchira, Freddy Bernal, y de la primera combatiente de la nación, Cilia Flores".

Sin embargo, para Cabello este intento fracasó, entre otras cosas, "porque no hay mando, no hay quien dirija".

"Tú no puedes contar con unas personas que no tienen con qué cumplir misiones muy delicadas", expresó, respecto la frustrada liberación del general Raúl Isaías Baduel, detenido desde 2009, para proclamarlo como presidente en vivo desde Venezolana de Televisión.

No dejes de leer: Arreaza critica al presidente colombiano por insistir en llamar a un golpe en Venezuela

"Tienes unas personas detenidas y vas a sacar a [una de] esas personas y esa persona es la que va a ir a Venezolana de Televisión a proclamarse presidente. En este caso Baduel", se refirió, sobre el plan golpista trazado para esta semana, aplacado por el Gobierno y revelado posteriormente a la prensa el 26 de junio.

​Según Cabello, los sectores golpistas vinculados a las Fuerzas Armadas tienen dificultades en encontrar acólitos entre los militares en actividad. Por ejemplo, citó el caso del general retirado Ramón Lozada Saavedra, que buscó el apoyo de su sobrino, el teniente Carlos Lozada.

"El muchacho podría haber dicho que no, pero dijo que sí. El muchacho cae también. Él busca los contactos. ¿A quiénes buscan? A gente con experiencia, por ejemplo a[l capitán de corbeta Rafael Acosta] Arévalo, (...) una persona con experiencia, fue comando del mar (...). Tiene sus contactos. Tanto, que él llama a un compañero y le dice que le consiga detonantes y explosivos", narró Cabello.

Más datos: El "bloqueo sofocante" de EEUU: ¿cómo se abastecerá Venezuela?

"¿El compañero qué hace? Nosotros le llamamos el anticuerpo de la fuerza armada. Va y denuncia. [Un golpe] no pueden darlo oficiales en retiro, solos no pueden. Necesitan oficiales activos. Ya lo intentaron el 30 de abril. Se alzaron tres comandantes de destacamento de la Guardia, que es el equivalente de batallón", prosiguió el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

En esa ocasión, recordó, "se alzaron y no pudieron mover a nadie", mientras "le cayeron de mentiras al mundo" diciendo que "el hombre que movía las masas era Leopoldo López". Sin embargo, en la plaza de Altamira —donde se presentó aquel día— "habló y no fue nadie".

El aplacamiento del último intento de golpe, dijo Cabello, es fruto de "una investigación que tiene tiempo ya", con el presidente Nicolás Maduro "al frente". Según dijo, el mandatario tomó la decisión de "cuándo actuar" porque "ya habían llegado a un momento donde parecía que había peligro real". Y, aseguró, "todo esto está unido con lo del 30 de abril".

"La impunidad le hace daño le hace daño a un modelo político como el nuestro, que se basa en que la mayoría del pueblo tenga acceso a las cosas que antes no tenía y una de las cosas que el pueblo quisiera tener es justicia", comentó.

.@dcabellor explica a Sputnik y otros medios cómo se pretendían llevar adelante desde algunos sectores el último intento de #GolpeDeEstado a @NicolasMaduro pic.twitter.com/LnaNYxlB51 — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) 27 de junio de 2019

​¿Dónde está Guaidó?

A diferencia de la intentona del 30 de abril, en esta última la figura de Juan Guaidó —líder opositor, autoproclamado presidente— se mantuvo al margen. Según Cabello, esto es un indicio de que a estas alturas "Guaidó es desechable".

Te puede interesar: Venezuela debate tras el fracaso del golpe de Estado: "¿Qué estamos haciendo mal?"

"No es reusable. No es retornable. No es ni siquiera reciclable. Él le mintió a EEUU. Tu puedes jugar con ellos, darle largas, pero no les mientas. Él les mintió no una vez, sino varias veces. No solo les mintió sino que les robó. EEUU sabe que les robó, más delicado aún. Entonces EEUU anda buscando alternativas. En esto está metido EEUU y no meten a Guaidó. Guaidó es circunstancial, muy circunstancial”, afirmó.

​Para el alto cargo venezolano, Guaidó no solo "ha mentido deliberadamente al Gobierno de EEUU y a los presidentes del Grupo de Lima", sino que "los ha manipulado". Cabello recordó cómo el líder opositor "expresó que tenían construidas capacidades ".

"Solo les faltaban dos cosas y las dijo abiertamente: apoyo popular —pueblo— y Fuerza Armada. Esto lo dijo él, que estaban construidas las capacidades. Luego les cayó con mentiras. Las capacidades nunca han estado construidas", precisó el dirigente chavista.

"El 30 de abril, el presidente Maduro tuvo una actitud muy madura, muy consciente, muy racional, porque nosotros podíamos haber activado un mecanismo de defensa contra unas personas que estaban dando un golpe de Estado, que tenían armamento —fusiles ametralladoras— que dispararon desde el distribuidor Altamira", recordó.

"El 30 de abril, @NicolasMaduro tuvo una actitud racional", expresa @dcabellor sobre la respuesta del Gobierno a la intentona golpista en La Carlota. Lo dijo al finalizar su transmisión @ConElMazoDando pic.twitter.com/Lgr3rl9I2r — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) 27 de junio de 2019

​Sin embargo, "la ponderación y la prudencia" del presidente y otros altos mandos evitó una masacre mayor. "Pudo haber habido ahí 40 muertos", indicó. Sin embargo, en esos hechos, murió un Policía tras haber sido herido por una bala disparada desde la asonada.

No dejes de leer: Venezuela: ¿qué piensa la oposición que no quiere a Guaidó?

Esta estrategia en "desgastar" el levantamiento y "dejarlos correr a algunos" ante la falta de apoyo popular, se vio efectiva cuando algunos de sus participantes "se fueron a embajadas". Algunos, dijo, le reprochan cierta "debilidad".

"Todo lo que le han hecho a Venezuela lo van a pagar ante la justicia", dijo @dcabellor sobre los sectores que han intentado llevar adelante golpes de Estado contra @NicolasMaduro pic.twitter.com/rKOVD3dZkx — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) 27 de junio de 2019

​Consultado por qué Juan Guaidó permanece en libertad aún tras haber tenido un rol activo en los hechos del 30 de abril, Cabello subrayó que "los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos y la justicia, cuando está investigando, puede considerar dejar a alguien para ver hasta dónde consigue cómplices".

"La Justicia está investigando. A medida que pasan los días esa persona (...) nos ha llevado a desmantelar una banda. Ahorita estamos descubriendo lo de Citgo: 1.200 millones de dólares prestados en la mano de Guaidó y nadie sabe dónde está esa plata. Bueno, sabemos, pero no qué se ha hecho ni qué se va a hacer", aseveró el presidente de la ANC.

Te puede interesar: Comer distinto, comer mejor; o de cómo la crisis ha cambiado la dieta de los venezolanos

"Mucha gente nuestra en la calle se molesta con eso, nos reclama y a veces les digo que tengan paciencia (...), que el presidente lleva el pulso de lo que estamos haciendo. Ya los pasos están adelantados: se abrió el juicio está, tiene el allanamiento de la inmunidad parlamentaria", prosiguió.

Diosdado Cabello fue categórico al respecto de las responsabilidades de los golpistas: "Todo lo que le han hecho a Venezuela lo van a pagar ante la justicia".

Asimismo, respecto a los sectores contrarios a la Revolución bolivariana, aseguró que en los últimos 20 años ha podido "estudiarlos, quiénes son y por donde se meten".

Dijo @dcabellor: "Tengo la decisión irrenunciable absoluta y plena de que no voy a traicionar al comandante #Chávez", después de conducir @ConElMazoDando este miércoles. pic.twitter.com/2MN7IXxFzF — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) 27 de junio de 2019

​"Ellos saben que yo no voy a negociar. No hay forma de que traicione el legado del comandante Chávez. (...) Tengo la responsabilidad de dirigir el partido más grande de Venezuela, quizás uno de los más grandes del mundo", expresó.

Más: El pueblo de Venezuela se prepara así contra una invasión militar

"Luego viene mi relación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que la he mantenido siempre. Dicen: 'ya Diosdado perdió el poder'. ¿Entonces por qué me meten en esa lista de matarme? Yo tengo ningún poder. Lo que tengo es la decisión irrenunciable absoluta y plena de que no voy a traicionar al comandante Chávez", aseguró.