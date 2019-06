¿Adiós a las elecciones primarias en Argentina?

Sectores del oficialismo buscan evitar que se lleven a cabo las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en los distritos donde los espacios no diriman internas para así ahorrarle al país alrededor de 100 millones de dólares.

No pasaron dos semanas desde que se relanzó la coalición Cambiemos con el nuevo nombre de Juntos por el cambio luego de la adición del peronista Miguel Ángel Pichetto a la fórmula, pero ya aparecen las primeras diferencias dentro del espacio que busca la reelección de Mauricio Macri.

La Unión Cívica Radical (UCR), con aval de la Casa Rosada, avanza con dos proyectos de ley para suspender las PASO, previstas para el 11 de agosto, aunque tanto el flamante candidato a vicepresidente como otros sectores del oficialismo cercanos al núcleo duro del Pro, el partido de Macri, aseguran que ya es demasiado tarde.

"Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias [en los] que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público, que debe ser prioridad de una buena administración del Estado", escribió el gobernador de la provincia de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, en su cuenta de Twitter.

Las PASO fueron aprobadas por ley en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y tienen el objeto de permitir que las fuerzas que integran los diferentes espacios definan mediante el voto popular las listas interna.

En esta ocasión, los ciudadanos no elegirán un candidato para la contienda presidencial debido a que todas los partidos tienen una sola fórmula, pero sí en gran parte del país para los diputados nacionales, y en los cargos ejecutivos y legislativos tanto provinciales como municipales.

"No es el momento para cambiar las reglas del juego", dijo sobre el asunto Pichetto en una entrevista radial. "Me parece algo complejo. En realidad va a haber un debate ahora en el Congreso pero frente a la proximidad de las elecciones primarias no lo veo fácil. Tal vez la norma tendría que haberse cambiado con anterioridad", insistió.

El fiscal federal Jorge Di Lello, quien tiene competencia electoral, también dijo que las primarias deberán realizarse. Las demandas para que las PASO sean evitadas también tuvieron un impulso en la sociedad digital.

Un usuario lanzó una petición en la página Change.org para suspenderlas y destinar ese dinero ahorrado para equipar escuelas públicas. Ya sumaron sus firmas casi 125.000 perfiles en pocas horas y el objetivo es llegar a 150.000.