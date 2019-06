La Cancillería rusa denuncia que EEUU vuelve a considerar posible una guerra nuclear "local"

"Debemos constatar nuevamente, con gran preocupación, que EEUU retorna a sus enfoques de hace 60 años en cuanto al planeamiento nuclear, cuando una guerra nuclear 'local' entre las superpotencias les parecía posible, con oportunidades de ganarla", dijo el diplomático.

Para Kozhin, una prueba de ello consiste en el rechazo de Washington de cumplir sus obligaciones en el marco del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

"En octubre del año pasado, Rusia presentó a EEUU el borrador de una declaración conjunta sobre el carácter inadmisible de una guerra nuclear y el fortalecimiento de la estabilidad estratégica, la falta de acuerdo sobre su adopción pone en evidencia las intenciones estadounidenses", destacó la Cancillería rusa.

El 20 de junio, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) afirmó que el Gobierno y la inteligencia de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que Rusia realizó ensayos nucleares.

El Ministerio ruso de Exteriores reiteró que todas esas acusaciones son absurdas y buscan ocultar la intención del propio EEUU de romper ese tratado y reanudar sus pruebas atómicas.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Norte e Israel.

Todas las naciones de Europa, incluidos Rusia, el Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCEN. En 2013, el entonces presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por Estados Unidos para 2016, pero fracasó.