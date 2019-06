El Kremlin no confirma una posible reunión de Putin y May en la cumbre del G20

MOSCÚ (Sputnik) — Por el momento no hay información confirmada sobre una posible reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en la cumbre del G20 que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en la ciudad japonesa de Osaka, declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Por el momento no tenemos información sobre el tema y no tengo nada que comentar", dijo Peskov este 17 de junio, después de que el diario británico The Guardian publicara la víspera que el Reino Unido y Rusia estudian una posible reunión de sus líderes en el marco de la cumbre del G20.

A la vez, constató que de momento las relaciones bilaterales están "comprimidas", algo que, según Peskov, no corresponde a los intereses económicos de ambos países.

Por su parte, un representante de la oficina de May dijo a Sputnik que todavía es pronto para hablar sobre una reunión de Theresa May y Vladímir Putin.

"Hoy en una rueda de prensa (…) el portavoz de la primera ministra dijo que por ahora es pronto para hablar sobre esta reunión", dijo a Sputnik el representante de la oficina de May.

Las relaciones de Rusia y el Reino Unido empeoraron drásticamente después de que Londres acusara sin pruebas a Moscú de estar detrás del envenenamiento del exespía británico Serguéi Skripal y su hija Yulia con una sustancia neuroparalizante en la ciudad de Salisbury, en marzo de 2018.

Rusia rechazó de plano las imputaciones, calificándolas de infundadas.

May anunció su dimisión como primera ministra británica a finales de mayo, sin embargo continuará encabezando el gabinete interino hasta la elección de su sucesor.

