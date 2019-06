El pasado secreto de Kim Jong-un: así era la infancia del líder norcoreano

El libro 'El gran sucesor: el secreto auge y poder de Kim Jong-un' ('The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un'), de la periodista del Washington Post Anna Fifield, describe los primeros años de Kim, que transcurrieron en recintos ultraprotegidos en la capital, Pyongyang, y en la casa familiar en la ciudad costera de Wonsan.

Su padre, el entonces líder del país, Kim Jong-il, le proporcionaba videojuegos, máquinas de pinball y una abundancia de juguetes. Películas como 'Ben-Hur', 'Drácula' y la saga de James Bond se proyectaron para él en cines privados insonorizados, afirma Fifield.

El joven Kim estaba obsesionado con los aviones y los barcos a escala, pero también tenía un vehículo de verdad y una pistola de verdad. Llevaba consigo un Colt. 45 cuando solo tenía 11 años, continúa la periodista.

"El niño creció pensando que era especial", señala la autora.

Es posible que fuera su fuerte personalidad la que le granjeó el favor de su padre sobre su medio hermano mayor, Kim Jong-nam, un 'playboy' rebelde que más tarde se exilió en Macao, y Kim Jong-chol, un segundo hermano mayor introvertido y creativo, opina la periodista.

Kim tenía solo 12 años cuando lo enviaron a un internado en Berna (Suiza), donde le dieron el nombre falso de 'Pak Un'. Resultó tener habilidades académicas limitadas y un temperamento iracundo, según sus antiguos compañeros de clase.

El adolescente era conocido por golpear a sus compañeros, patearlos y escupirles cuando hablaban en alemán, un idioma que le costaba aprender, revela la biografía. Estaba obsesionado con el baloncesto, que le sacó el lado competitivo.

Un pasaporte brasileño falso, bajo el nombre de Josef Pwag, le permitió viajar supuestamente por Europa de forma anónima. Los álbumes de fotos familiares muestran a un joven Kim nadando en la Riviera Francesa, cenando en Italia y disfrutando de Euro Disney en París.

En general, el joven es descrito como una persona cualquiera, normal y corriente, que nunca habría alcanzado notoriedad de no ser hijo de Kim Jong-il.