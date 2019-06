Kremlin: EEUU no responde a propuestas de Rusia de luchar juntos contra ciberamenazas

"Precisamente Rusia intentó en numerosas ocasiones comenzar la cooperación internacional para contrarrestar juntos cualquier expresión de crimen cibernético; lamentablemente, nuestros socios estadounidenses nunca han respondido a nuestras propuestas", dijo Peskov.

Además, el portavoz presidencial ruso, comentando el material de The New York Times, en el cual el diario informó que EEUU incrementa las "incursiones digitales" en la red eléctrica de Rusia, no descartó "una posibilidad hipotética" de una ciberguerra contra Rusia por parte de EEUU.

"Si suponemos que algunas entidades estatales se dedican a ello sin informar al jefe de Estado, entonces (...) hay, digamos, todos los indicios de una guerra cibernética en torno a Rusia", dijo.

Peskov recordó, sin embargo, que el presidente de EEUU, Donald Trump, ya rechazó esta información de la prensa.