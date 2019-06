No hay espacio para el 'tercer espacio': definiciones de último momento en Argentina

Luego de que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) nombrara a Alberto Fernández como el líder de la fórmula en la que ella irá como candidata a vicepresidenta, el escenario político se ha vuelto el principal tema de conversación pública, en gran parte debido a la estabilidad que alcanzó la economía, sin grandes devaluaciones y una inflación desorbitante pero controlada.

Mauricio Macri acaba de confirmar que su candidato a vicepresidente será el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien era hasta recién uno de los virtuales precandidatos presidenciales y una de las figuras clave del peronismo antikirchnerista de Alternativa Federal.

"Para Cambiemos, la oportunidad de plantear, con la vicepresidencia de Macri, una visión alternativa podría ser hasta una suerte de recurso innovador, tiene la oportunidad de generar una fórmula más representativa, en el sentido de poner a alguien que represente al interior, que hoy es el principal discurso del peronismo federal", dijo antes del anuncio a Sputnik el analista político Julio Burdman.

Cambiemos es una alianza conformada principalmente por el partido Pro, liderado por el presidente, en conjunto con la Unión Cívica Radical (UCR), quienes ofrecieron la fuerza provincial. La coalición se había lanzado en su momento como movimiento nacional, federalista, pero los radicales fueron muy relegados durante estos cuatro años de gobierno y en elecciones anticipadas del interior buscaron separarse de la figura de Macri, golpeado por una caída en su imagen, y por sus diferencias en el rumbo de la economía.

El nombramiento de Pichetto como vice descarta una mejora en la relación del radicalismo con el Pro, a pesar de haber decidido que el partido se mantendría unificado a Cambiemos en las siguientes elecciones. La motivación, tanto del oficialismo como del peronismo alternativo, es, por supuesto, evitar el regreso del kirchnerismo al poder.

Los intentos por construir un 'tercer espacio' que no fuera ni macrista ni kirchnerista quedaron en nada: el pragmatismo de sus líderes, cualidad con la que se ha caracterizado el peronismo siempre, demostró que no había lugar para ingeniería política sofisticada en momentos de tanta polarización.

Alternativa Federal, el espacio que compartía Pichetto con el recientemente reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el diputado Sergio Massa, perdió toda posibilidad de funcionamiento.

El anuncio de la fórmula Macri-Pichetto llega cuando se da por sentado que Massa se plegará al armado nacional del kirchnerismo, a pesar de que el ex intendente de Tigre armó su perfil político como emblema de la oposición a la supuesta búsqueda de perpetuación en el poder de Cristina Fernández en 2013.

"En Argentina hay dos espacios sociopolíticos: el peronismo y el no peronismo. Macri encabeza unificadamente al segundo y Cristina reunificó al primero al postular a Alberto Fernández y recapturar a los gobernadores peronistas. El fracaso del peronismo alternativo no fue una cuestión de egos, que los hay, sino de espacio, que no hay. Al licuarse Alternativa Federal, Massa no tiene otro lugar donde ir que el peronismo unificado bajo los Fernández", dijo a Sputnik el analista político Andrés Malamud.