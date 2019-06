México y EEUU evaluarán en 45 días acuerdos migratorios o abrirían negociación regional

"Nos comprometimos a que, si no tienen éxito las medidas, tengamos a sentarnos, no solo con EEUU, sino con Guatemala, Panamá y Brasil, (…), en 45 días es la evaluación, si no logramos los resultados [reducir la migración] tendríamos que participar en negociaciones que incluya el retorno de solicitantes de asilo a EEUU de manera regional", dijo Ebrard en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

