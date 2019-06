Rusia, dispuesta a completar sus contingentes de paz en las misiones de la ONU

"Siempre contamos con una reserva de pacificadores y la Secretaría de las Naciones Unidas está al tanto… Son unas 20 o 25 personas concretas dispuestas a completar las misiones en cualquier momento y con todos los certificados necesarios", explicó.

No obstante, dijo Popov, la ONU no aprovecha esa reserva "por motivos desconocidos", a veces alegando que esas 25 personas no tienen las profesiones que se necesitan en este preciso momento.

"Ya lo hemos comentado a los dirigentes de la Secretaría de la ONU, pero no dijeron nada en concreto", apuntó el representante del Ministerio del Interior ruso.

Recordó que actualmente en seis misiones de la ONU trabajan 36 empleados del Ministerio, incluidas las misiones en Haití, Chipre, Sudán del Sur y Kosovo.