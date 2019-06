Un rockero, un vloguero y un cómico: así podría ser el Parlamento 'artístico' de Ucrania

El popular cómico y actor Volodímir Zelenski fue elegido presidente de Ucrania el pasado 30 de abril. Sin embargo, no es el único artista que quiere ser parte de la vida política del país.

El rockero Sviatoslav Vakarchuk, el cómico y presentador de televisión Serhiy Pritula, el actor Yuri Koriávchenkov y el vloguero Anatoli Sharii —que en su mayoría no tienen experiencia política— también desean obtener escaños en la Rada (Parlamento de Ucrania). Pero ¿qué se sabe de estos artistas, que quieren cambiar la vida de su Patria?

El líder del grupo musical 'Okean Elzi' (el 'Océano de Elsa', en español) Sviatoslav Vakarchuk, de 44 años, también tiene su propio partido político, bautizado como 'Holos' (la voz).

El rockero ya tiene cierta experiencia política. En el 2004, apoyó la denominada 'revolución naranja' en Ucrania.

Un año más tarde, se convirtió en el embajador de Buena Voluntad de la ONU en Ucrania, y en el 2007, fue elegido diputado popular en la Rada, aunque presentó su dimisión un año después.

Cabe recordar que la canción de Vakarchuk 'Vstavai' (levántate) se convirtió en un himno no oficial del Euromaidán, una serie de protestas de los partidarios de la integración europea de Ucrania que tuvo lugar entre noviembre del 2013 y febrero del 2014 y dio lugar al cambio del poder en el país.

El partido político liderado por el músico ucraniano se caracteriza por su retórica antirrusa.

"Mientras que Rusia socava nuestra seguridad nacional y constituye una amenaza existencial externa, la política obsoleta debilita a nuestro Estado por dentro. Necesitamos eliminar al enemigo interno para estar más fuertes frente al enemigo externo", reza el programa electoral del partido 'Holos', registrado el 21 de mayo pasado.

A su vez, el célebre presentador de televisión y cómico Serhiy Pritula se unió al equipo de Vakarchuk.

"No me parece muy agradable salir de mi zona de confort, pero me gustaría hacer algo útil para mi pueblo y mi país", reveló el actor, más famoso por su participación en el programa Comedy Club UA.

El cómico también confesó que no está muy "contento" con la situación política actual en Ucrania.

Otro popular actor ucraniano, Yuri Koriávchenkov, expresó su voluntad de presentarse a las elecciones parlamentarias por el partido del presidente Volodímir Zelenski, Sluga Naroda (servidor del pueblo, en español).

El intérprete, conocido más por su nombre artístico Yuzik, podría representar en la Rada a su ciudad natal, Krivói Rog, donde también nació Zelenski, su viejo amigo y colega.

"Ya veremos. Ustedes serán los primeros en saberlo", declaró el cómico al medio local Novoe Vremia.

El periodista y vloguero Anatoli Shariy, que tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de YouTube, es conocido por sus vídeos sensacionalistas, en los que critica a las autoridades de Ucrania y refuta las 'fake news'.

"Vamos a castigar. Con sangre y fuego. Y si llegamos a la Rada, sería el acontecimiento más divertido desde la victoria de Zelenski", declaró el excéntrico vloguero.

En el 2012, Shariy solicitó asilo político a Lituania debido a una supuesta persecución por parte de las fuerzas del orden ucranianas.

