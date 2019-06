SAN PETERSBURGO (Sputnik) — La cooperación entre Moscú y Pekín no va dirigida contra terceros países, declaró en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"No estamos creando con China una alianza militar, somos aliados estratégicos, no estamos trabajando en contra de nadie, trabajamos en nuestro beneficio y el de nuestros colegas y no planeamos sustituir o cambiar nada", dijo el mandatario al responder a una pregunta al respecto.

