Japón, ¿un intermediario entre Irán y EEUU?

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que pronto visitará Irán con una misión mediadora. Esta será la primera visita de un primer ministro japonés a Irán en más de 40 años.

© REUTERS / Eugene Hoshiko/Pool via Reuters Trump se declara dispuesto a negociar con Irán y alude a la mediación de Japón

Sin embargo, desde Irán son escépticos hacia posibles resultados de tal mediación.

"Hay condiciones inadecuadas para el diálogo y para las negociaciones. Estados Unidos por sus acciones creó tal desconfianza que ni el Parlamento, ni la gente, ni cualquier agencia estatal iraní creen en la necesidad de negociaciones. Nunca se puede confiar en EEUU", dijo a Sputnik el parlamentario iraní Seyyed Hossein Naghavi-Hosseini.

Recordó que Washington abandonó el Plan de Acción Conjunto, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"¿Dónde está la garantía de que si reanudamos las negociaciones con Estados Unidos y llegamos a un acuerdo, Washington cumplirá con sus obligaciones?", pregunta Naghavi-Hosseini.

Temas relacionados: Irán no pretende negociar con EEUU tras retirada de Washington del pacto nuclear

Además, la situación se ve agravada por las sanciones estadounidenses.

"Cuando EEUU se comporta de una manera hostil e impone sanciones adicionales contra Irán, creyendo que esta presión y amenazas pueden llevar a negociaciones con Irán, están muy equivocados. Irán no se sentará a la mesa de negociaciones con un país así. Irán no necesita un mediador para negociar, este comportamiento de Estados Unidos debe cambiar", subrayó el político persa.

© AFP 2019 / Don Emmert Una fuente diplomática niega mediación de Japón en el conflicto de EEUU e Irán

Al comentar las perspectivas de vender petróleo iraní a Japón en plena vigencia de las sanciones, Naghavi-Hosseini aseguró que Teherán está tratando de recuperar su mercado petrolero: "Hemos evitado las sanciones y hemos vendido petróleo, así que suministraremos nuestro petróleo".

El politólogo Ali Reza Rezahah del centro analítico del líder espiritual de Irán supone que la Administración Trump presiona no solo a Irán, sino también a sus aliados y continuará haciéndolo en vísperas de las elecciones presidenciales de EEUU.

"Irán ha declarado en repetidas ocasiones que con ese modelo de comportamiento de Estados Unidos, no está listo para negociar. Irán aceptará las negociaciones solo bajo la condición de un enfoque racional y significativo, pero no bajo la presión de Estados Unidos. A través de tal presión, Trump está tratando de imponer sus propias condiciones a Irán para ganar puntos en el campo de la política exterior", dijo Rezahah a Sputnik.

Más: ¿Escalará el conflicto en Irán hasta un punto de no retorno?

El politólogo pronostica que Japón intentará resolver otros problemas internacionales para obtener inmunidad en el tema energético. Almismo tiempo, tanto Tokio como Teherán saben que los estadounidenses ofrecieron proporcionar energía a Japón. "Pero los propios japoneses expresaron su deseo de tener acceso a varias fuentes de suministro de energía para poder maniobrar si es necesario", explica el analista.

© Sputnik / Alexey Druzhinin Líder supremo: Irán no negociará con EEUU

El experto en geopolítica Ahmed Rashidi asegura que si Abe finalmente visita Irán, lo hará por encargo de EEUU que se beneficia de la situación "ni paz ni guerra".

Rashidi cree que Japón no renunciará al petróleo iraní debido a las demandas de Estados Unidos: "Sabemos que los estadounidenses han eliminado la excepción de las sanciones para Japón. Ahora los japoneses no pueden comprar petróleo de Irán, y si lo hacen, ellos mismos estarán bajo sanciones. Los estadounidenses tienen a su disposición la mayor parte de los recursos petroleros del mundo, con la excepción de Rusia y varios países pequeños. Si Estados Unidos comienza a explorar los recursos petroleros de Oriente Medio, en última instancia, esto no beneficiará a Japón, China ni a otros países. Por lo tanto, surge la pregunta de por qué Japón lo necesita. Lo más probable es que Tokio compre petróleo iraní".