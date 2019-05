EEUU busca disolver una organización de la ONU por el 'acuerdo del siglo' de Trump

Greenblatt declaró que la organización no ha logrado cumplir sus tareas y podría ser disuelta.

El 31 de agosto del 2018 EEUU se negó a invertir 350 millones de dólares en la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en el inglés). Este rechazo asestó un duro golpe a la organización. Ahora, en Washington hablan de la necesidad de liquidarla por completo.

Sin embargo, en Palestina consideran que las declaraciones de Greenblatt son otra ofensiva que lanza EEUU para cambiar la postura de los palestinos sobre la implementación del llamado 'acuerdo del siglo' de Trump, el plan del presidente estadounidense para regular el conflicto palestino-israelí.

Según este plan, Israel, la Organización para la Liberación de Palestina y el movimiento Hamás deberían firmar un acuerdo que cree la Nueva Palestina. Este Estado incluirá a Cisjordania y la Franja de Gaza, a excepción de los pueblos hebreos que serán unidos con tierras aisladas y pertenecerán a Israel.

Además, el documento exige que Jerusalén no sea dividido y sea la capital tanto de Israel como de Nueva Palestina. Egipto, a su vez, tendría que arrendar a Palestina varios territorios para que el país pueda construir un aeropuerto y fábricas, así como organizar trabajos agrícolas y comercio. No menos importante, es el punto que requiere que la Nueva Palestina no tenga un Ejército y que Hamás deponga sus armas.

"UNRWA es el principal apoyo de los refugiados palestinos. Esta organización vio todo lo que vivieron los palestinos que fueron obligados a abandonar sus tierras natales. Con sus planes de disolver a la UNRWA, los estadounidenses tratan de deshacerse de un testigo vivo", considera el miembro del Frente Democrático por la Liberación de Palestina, Mahmud Khalaf.

El interlocutor de Sputnik destacó que EEUU quiere liquidar esta organización para poder pasar de la solución política del problema palestino a la económica que implica la implementación del 'acuerdo del siglo'.

Vladímir Fitin, experto del Instituto Ruso de Investigaciones Estratégicas, considera que EEUU "ha estado asfixiando" a la UNRWA desde hace tiempo. Al principio Washington dejó de financiar esta organización, declarando que los palestinos tendrían que "dejar de dar de comer a las familias de los terroristas".

"Ahora, su presión continúa. Los estadounidenses tienen que presentar el nuevo plan de regulación de la crisis palestina en junio cuando termine el Ramadán. Actualmente Washington usa distintos métodos para presionar a la Administración palestina influir en que esta trate de una manera menos negativa al futuro proyecto", enfatizó.

No obstante, el experto ruso considera que EEUU tiene motivos para criticar a la UNRWA ya que es difícil controlar cómo se distribuyen sus fondos.

"Parcialmente sus recursos se asignaban para ayudar a los refugiados, pero una parte de sus fondos se enviaba a Hamás, a la Yihad Islámica Palestina y a las familias de palestinos que fueron asesinados por los israelíes, o se encontraban en las cárceles del país hebreo", aseveró.