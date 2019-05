Rusia niega relación con el escándalo en torno al exvicecanciller austriaco

"No podemos valorar de ninguna manera la aparición de ese vídeo, porque no tiene que ver nada con Rusia, ni con el presidente, ni con el Gobierno", dijo el portavoz, agregando que no se sabe a ciencia cierta "quién es esa mujer, si es rusa o no", y por eso se trata de una historia que no tiene nada que ver con Moscú.

Una semana antes de las elecciones al Parlamento Europeo, varios medios importantes de Alemania publicaron de modo sincronizado la noticia de que Strache estaba debatiendo con una rusa, naturalizada en Letonia, la posibilidad de adquirir activos de unos medios con el fin de influir sobre los comicios.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader Alemania considera que el escándalo con el exvicecanciller austríaco daña la cultura política

Al mismo tiempo el periódico alemán Die Welt escribió que el encuentro grabado en vídeo fue una trampa tendida contra ese político, quien junto con su Partido de la Libertad (FPÖ) se pronunciaba a favor de cancelar las sanciones antirrusas y normalizar las relaciones con Moscú.

Strache calificó lo sucedido como una trampa y como un plan de asesinato político, pero se vio obligado a presentar la dimisión.

El canciller de Austria, Sebastan Kurz, se negó a seguir formando la coalición con el FPÖ y anunció la celebración de las elecciones parlamentarias anticipadas en el país.

La Fiscalía de Austria no halló motivos para iniciar una investigación contra Strache, después de haber examinado el vídeo comprometedor que provocó su renuncia el 18 de mayo.

Relaciones bilaterales Ucrania

El portavoz, aseguró que Rusia no tiene contactos programados al más alto nivel con Ucrania tras la toma de posesión del nuevo presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Actualmente la agenda no incluye ningún contacto", dijo Peskov.

Además, al responder a la pregunta de si el presidente ruso, Vladímir Putin, va a felicitar a Zelenski, el diplomático indicó que no lo felicitará por la investidura sino por los éxitos que logre en la resolución del conflicto en Donbás y en la mejora de las relaciones con Rusia.

"El presidente Putin felicitará al presidente Zelenski por los primeros logros en la resolución del conflicto interno en el sureste de Ucrania, así como por los primeros éxitos en la normalización de las relaciones ruso-ucranianas", dijo a la prensa.