El Gobierno británico revisa su decisión sobre Huawei

El Ejecutivo conservador aprobó en principio la concesión de licencias a la compañía china en secciones "no cruciales" de la red en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, cuya conclusión se filtró al diario The Telegraph.

May despidió del Gobierno al entonces ministro de Defensa, Gavin Williamson, tras responsabilizarle del incidente.

La decisión sobre el futuro de Huawei en el Reino Unido se anunciará cuando "esté lista", según señaló Downing Street a la BBC.

May está bajo creciente presión nacional e internacional para vetar la entrada del gigante chino en la nueva generación de telefonía móvil.

Un informe del 'think tank' neoconservador, Henry Jackson Society, publicado este 16 de mayo, demanda el bloqueo total de Huawei, pese a sus extensas relaciones comerciales e industriales con empresas de comunicación del Reino Unido.

"Concluimos que hay un riesgo importante si se permite la entrada de Huawei en nuestra red G5", afirman los autores de 'Defending our Data: Huawei, 5G, and the Five Eyes'.

El diputado conservador Bob Seely y los académicos John Hemmings y Peter Varnish firman el documento, que incluye un prólogo del exjefe del servicio secreto británico, Sir Richard Dearlove.

"Espero que haya tiempo para que el Gobierno del Reino Unido… reconsidere la decisión sobre Huawei", escribe el exdirector del MI6.

El Gobierno británico creó en 2010 una división específica, dedicada a supervisar Huawei, bajo la dirección de Ciaran Martin, el director del Centro Nacional de Ciber Seguridad (NCSC, por sus siglas en inglés).

El llamado Centro de evaluación de ciberseguridad de Huawei (HCSEC) ha publicado cinco informes sobre la calidad y los riesgos de la tecnología y los productos de Huawei para la seguridad de las comunicaciones en el Reino Unido.

El más reciente, del pasado marzo, destaca problemas técnicos aunque descarta que "los defectos identificados sean el resultado de interferencia estatal china".