El embajador de Rusia en Venezuela critica que el Grupo de Contacto intente imponer elecciones

CARACAS (Sputnik) — La Unión Europea no debe imponer a través del Grupo de Contacto Internacional la salida del presidente Nicolás Maduro como principal punto de negociación para resolver la crisis que enfrenta el país caribeño, dijo a Sputnik el embajador de Rusia en Venezuela, Vladímir Zaemski.

"Ahora lo que está tratando de imponer el Grupo Internacional de Contacto, son unas condiciones inventadas por la Unión Europea, y me refiero a la salida del presidente Nicolás Maduro, a la formación de un Gobierno de transición y a las elecciones. No me parece imparcial la postura del Grupo de Contacto", expuso el representante diplomático.

El Grupo de Contacto está integrado por Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Suecia, el Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.

El Grupo de Contacto espera que las grandes potencias eviten la confrontación en Venezuela

Estos países se unieron en febrero para buscar una salida pacífica a la crisis política que afronta Venezuela.

Sin embargo, el pasado 7 de mayo, Bolivia se abstuvo de firmar la declaración surgida tras ese encuentro, en la cual se exige la celebración de nuevos comicios presidenciales.

El canciller de España, Josep Borrell, indicó el 13 de mayo que una misión política arribaría la próxima semana a Venezuela, lo que consideró un "acelerón".

No obstante, el embajador Zaemski, detalló que los días 16 y 17 de mayo, la comisión estaría en Venezuela.

"El Grupo de Contacto Internacional, va a estar aquí y va a reunirse en Venezuela el jueves y viernes de esta semana", agregó.

Esta información coincide con la que dio el diputado opositor, Juan Guaidó, quien precisó que la misión llegará entre el miércoles 15 de mayo y el jueves 16 de mayo.

La postura de Rusia, sostuvo el diplomático ruso, "es muy clara", el Gobierno de ese país espera que la solución sea el resultado de un diálogo entre venezolanos.

"En primer lugar, nosotros [como Gobierno] creemos que la solución de la crisis en Venezuela tiene que ser venezolana, es decir tiene que ser encontrada por los venezolanos, por eso nosotros estamos en contra de cualquier injerencia externa", acotó.

Si la oposición y el chavismo están de acuerdo, la comunidad internacional podría jugar un rol de mediador o prestar asistencia a una solución política, que debería ser aceptable para las dos partes, sostuvo el diplomático.

"En lo que se refiere a Rusia (…) nosotros creemos que la comunidad internacional puede jugar un papel muy importante en el caso de que el chavismo y la oposición estén de acuerdo de la medicación y cooperación internacional. Rusia estaría dispuesta a participar en este esfuerzo", señaló.

Amenazas contra Venezuela

Las advertencias de distintos altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo del propio presidente de ese país, Donald Trump, de que "todas las opciones están sobre la mesa" incluida la militar, son contrarias a las normas del derecho internacional, resaltó el representante ruso.

"Creemos que lo que debería hacerse es respetar las normas del derecho internacional, que suponen el respeto a la soberanía a la no injerencia en los asuntos internos, el no uso de la fuerza, o la amenaza de usarla", añadió.

En cuanto a las amenazas de ocupación de la Embajada venezolana en Washington señaló que cualquier acción de las autoridades estadounidenses contra sedes diplomáticas es una violación de las normas que establece la Convención de Viena, sobre las relaciones diplomáticas, como también lo son las sanciones.

"Nosotros creemos que cualquier tipo de sanciones o de esas medidas ilegales, porque las sanciones desde el punto de vista internacional, lo puede imponer solamente el consejo de seguridad de las naciones unidas.

Sin embargo, consideró que este tipo de acciones deben ser utilizadas por los países para salir adelante en medio de la difícil situación que ocasionan.

En lo que va de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a numerosos funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro y también a la principal industria del país, Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Cooperación militar

En cuanto a las críticas de Estados Unidos a la cooperación militar entre Rusia y Venezuela, el embajador explicó que ambos países han suscrito convenios desde hace muchos años, y a partir de 2006, la nación caribeña comenzó a comprar equipos a su país.

"Efectivamente ha comprado unos equipos muy sofisticados de la producción rusa, es obvio que los especialistas rusos, son los mejores conocedores de estos equipos", sostuvo.

Además, detalló que los 95 especialistas militares de su país que arribaron el pasado mes de febrero se ocupan de prestar asistencia en el manejo y mantenimiento de esos equipos.

