Córdoba se aparta de "la grieta" y opta por el "tercer espacio" peronista en Argentina

Cinco claves para entender el octavo fracaso electoral consecutivo para el oficialismo nacional, esta vez en Córdoba, la provincia que fue fundamental para el triunfo de Mauricio Macri en 2015. El peronismo (no kirchnerista) fue avasallante y gobernará la provincia y la capital al mismo tiempo por primera vez.

1. La mayor victoria en la provincia desde el regreso de la democracia

El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, consiguió su reelección en los comicios regionales con un apabullante 54%, dejando muy atrás a los dos postulantes del oficialismo nacional, Cambiemos, que no logró consensuar para conformar un candidato único.

2. El peronismo gobernará la provincia y Córdoba capital por primera vez

En sus palabras en el búnker, Schiaretti defendió su pertenencia a un peronismo "federal, democrático y republicano", subrayó la necesidad de los cordobeses por la "moderación" y criticó a quienes utilizan "la grieta" (polarización entre los modelos propuestos por el kirchnerismo y el macrismo) como arma política.

Beneficiado por el peso de Schiaretti y la división en Cambiemos, el vicegobernador Martín Llaryora será el nuevo intendente de la capital cordobesa. Se trata de un capítulo nuevo para esta provincia, acostumbrada a tener un liderazgo provincial y en su principal ciudad enfrentados, y donde el peronismo nunca antes había logrado este hito.

El establecimiento de una línea moderada de este movimiento político, con una larga trayectoria al ser Córdoba capital una ciudad industrializada y de mucho peso popular, supo aprovechar la fractura de Cambiemos a pesar de haber tenido gran respaldo del electorado en las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia en 2015.

Un detalle fundamental, particularmente si se tiene en cuenta que Cambiemos nació como fuerza en esta provincia.

"El tema de Córdoba capital es importante porque el peronismo desde hace rato no gobierna ninguna ciudad importante en Argentina”, dijo a Sputnik Julio Burdman, doctor en Ciencia Política e investigador de la Universidad de Buenos Aires.

"Nunca gobernó Buenos Aires desde que es autónoma, en el año 1996. Lo mismo pasa con Rosario, la tercera ciudad del país, donde viene gobernando hace 30 años el Partido Socialista. En Buenos Aires está mucho más sólido el oficialismo pero hay una hipótesis de cambio en dos de las tres ciudades más grandes", agregó el experto.

3. Un Cambiemos dividido en dos no sumó ni la mitad de votos en conjunto

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Negri, patrocinado por el presidente Mauricio Macri, obtuvo el 18% del padrón, mientras que el actual intendente de la capital cordobesa, el también radical Ramón Mestre, se llevó el 11% de los votos.

"Lo que hay que mirar son las coaliciones. En el caso del peronismo se unificó porque el kirchnerismo decidió no presentar candidatura, mientras que Cambiemos se dividió, que fue exactamente lo contrario a lo que venía pasando, con un 'antiperonismo' unido y un peronismo dividido", dijo Burdman.

4. La legitimación del gobernador podría mover la aguja en la campaña presidencial

Con este resultado, que superó todas las expectativas y sondeos previos, el peronismo afianzó su liderazgo en la segunda provincia más poblada y poderosa del país.

Cabe destacar que el kirchnerismo bajó la candidatura del diputado Pablo Carro para favorecer un mayor triunfo de Schiaretti y mostrar una imagen de peronismo unificado.

Schiaretti, que ha mantenido con Mauricio Macri durante todo su primer mandato una relación de cercanía que le permitió gobernar con amplios beneficios, se ha desempeñado en los últimos meses como pieza clave entre las ambiciones de reelección del presidente y como pivote en los diálogos de los candidatos del peronismo alternativo.

5. Cambiemos reconoce errores

La diputada Elisa Carrió, referente de CC-Ari, partido que conforma Cambiemos a nivel nacional, fue quien apoyó, además del presidente, la candidatura de Negri. Carrió fue ampliamente criticada en la campaña provincial por sus dichos en rechazo a la figura del fallecido José Manuel De la Sota, ex gobernador peronista, y pidió "perdón por las metidas de pata" en su cuenta de Twitter después de conocerse los resultados.

Esteban Bullrich, diputado de Cambiemos y ex ministro de Educación, también realizó autocríticas al aceptar que "la división y los personalismos no sirven", consultado por la derrota en Córdoba y, en referencia a la economía a nivel nacional, dijo: "Generamos una expectativa que no cumplimos".