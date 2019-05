Analista peruano: Trump ha abierto un frente con Irán que no soluciona nada

LIMA (Sputnik) — La administración de Donald Trump abrió en Irán un nuevo frente de confrontación internacional en una política que finalmente no logrará solucionar nada, dijo a Sputnik el analista internacional peruano Ramiro Escobar.

"Durante la campaña a la presidencia, Trump prometió establecer una política más bien aislacionista; sin embargo ahora tiene un frente abierto en Venezuela, Cuba, China y ahora otro en Irán (…) y lo cierto es que con esto no ha logrado solucionar nada", señaló Escobar, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

En 2015, Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea (UE) firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que estableció limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

Pero un año atrás, el 8 de mayo de 2018, Trump anunció su decisión de retirarse del PAIC y reimponer un amplio paquete de sanciones contra Irán, incluyendo medidas punitivas contra empresas y entidades financieras de terceros países que hicieran negocios con la república islámica.

Washington también amenazó con poner fin a las exportaciones iraníes de petróleo y exigió a los países que adquieren crudo a Irán que pusieran fin a esas compras.

El miércoles, el presidente Trump anunció sanciones a los productos minerales iraníes.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán dispuso el miércoles la suspensión parcial de sus obligaciones en el marco del PAIC, reduciendo los compromisos nucleares alcanzados en este acuerdo para exigir que se levanten los embargos relacionados a la venta del petróleo y las sanciones bancarias interpuestas por Estados Unidos contra el país islámico.

Temas relacionados: "A Irán no le conviene salirse del acuerdo nuclear"

El presidente iraní Hasán Rohani estableció un plazo de 60 días para que las naciones europeas y los demás países firmantes del tratado tomaran una decisión: si seguir las indicaciones de Estados Unidos, o ayudar a Irán a eludir las sanciones.

© AP Photo / Arash Khamoushi Embajador ruso en Viena: Irán busca cambiar el PAIC para recuperar su equilibrio

Mientras tanto, ha decidido no vender uranio enriquecido ni agua pesada, que eran compromisos de Teherán para cumplir con lo establecido en el PAIC.

"Irán no ha roto el pacto. Ha decidido no cumplir con la producción limitada de uranio, que en teoría le permitiría fabricar una bomba atómica, pero es que (el PAIC) es un pacto que no le ha funcionado", consideró el analista peruano.

Escobar observó que con las sanciones a Irán, Trump está "tratando de posicionar a EEUU como un país que presiona, como una potencia dura".

Asimismo, hay una voluntad del presidente de desmarcarse de la administración de Barack Obama (2009-2017), que estaba tendiendo puentes de entendimiento con antiguos adversarios como Irán o Cuba, según Escobar.

Por otro lado, con el enfrentamiento con Irán, el Gobierno de Trump podría estar adoptando cierta clase de política internacional de corte populista.

"El término populista es discutible porque académicamente lo entendemos como algo que suple una deficiencia; pero si consideramos populismo como jugar para las galerías, lo podemos entender así", comentó.

Asuntos relacionados: EEUU quiere otro pacto con Irán que enviará al Congreso

Escobar observó que Irán esperó un año para que se materializara alguna respuesta contra las sanciones de EEUU "en la idea de que quedaban los otros países miembros para cumplir con los términos del acuerdo", algo que finalmente no ocurrió.

© AFP 2019 / Don Emmert "La declaración de Irán es una respuesta razonable a la retirada de EEUU del acuerdo nuclear"

Por otro lado, el analista señaló que las políticas contra Irán tienen como trasfondo el objetivo de "ganarle espacio" a China y Rusia, dos países miembros del PAIC, con los que EEUU ha decidido enfrentarse.

"China tiene más intereses comerciales, Rusia más geopolíticos, pero creo que Trump está tratando de mover el tablero para decir: yo siento roles en Cuba, Venezuela e Irán. Es una movida que no la puedes entender desconectada de otras movidas internacionales", explicó.

Escobar indicó además que Irán "sabe muy bien que no puede esperar nada" de EEUU, por lo que apela a los países europeos para hallar una solución, considerando además que Trump está "jugando al susto" en su política internacional.

"Trump está provocando a los rusos (que apoyan a Irán), pero sabe bien que es bastante difícil que haya un Vietnam o una Guerra de Corea; creo eso no le interesa ni a (al presidente ruso Vladímir) Putin ni a Trump", puntualizó.

Finalmente, Escobar estimó que la diplomacia dispone de mecanismos suficientes para reducir las tensiones y descartó que la situación en torno a Irán tenga un desenlace crítico.