Canciller español: afortunadamente Irán no ha roto el acuerdo nuclear

MADRID (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, afirmó que "afortunadamente" Irán todavía "no ha roto el acuerdo nuclear", según explicó en una entrevista en Televisión Española.

"Afortunadamente los iraníes tuvieron una respuesta en el límite. No han roto el acuerdo. Hay que evitar una ruptura definitiva", aseguró Borrell en la entrevista.

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares

El ministro calificó de "mala noticia" lo que hizo EEUU al renunciar al tratado nuclear con Irán.

"Afortunadamente los iraníes tuvieron una respuesta en el límite. Simplemente dicen: si ustedes no cumplen su parte, nosotros cumpliremos menos la nuestra. Todavía no llegaron a decir que van a retomar su programa de armamento nuclear", señala el canciller, que avanzó que si esta decisión "está o no en los límites del tratado, tiene que ser verificado por la agencia internacional de la energía atómica".

Además, Borrell aseguró que el rearme nuclear de Irán "a los primeros que afecta es a los europeos".

"Nos preocupa lo que ocurre en Irán. Oriente medio es una caldera a presión donde cada conflicto tiene vasos comunicantes con el otro", añadió el ministro, que también citó la situación en Palestina e Israel.

Este 8 de mayo el Consejo de Seguridad Nacional de Irán anunció la suspensión parcial del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en respuesta a la retirada de Estados Unidos, medida que entrará en vigor dentro de 60 días si no hay avances por parte de los países europeos.

Más: La UE evalúa la decisión de Irán sobre el pacto nuclear



El 8 de mayo de 2018 EEUU se retiró del acuerdo, suscrito en 2015, y a los poco meses restableció sus sanciones unilaterales contra Irán.