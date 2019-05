¿Cuáles son los 10 puntos del pacto que intenta Macri con el peronismo en Argentina?

En la prensa argentina cobra cada vez más notoriedad el acuerdo que trabaja la Casa Rosada para abrir el diálogo con el peronismo alternativo. Su finalidad es asegurar la estabilidad económica, la gobernabilidad política y contener el avance en las encuestas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Con miras a superar la crisis de confianza de los mercados sobre el devenir económico y político de la Argentina de cara al resultado de las elecciones, el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios más cercanos tienen preparado un documento con políticas públicas fundamentales que han hecho llegar a algunos referentes y potenciales candidatos de la oposición para lograr su consenso.

© Sputnik / Francisco Lucotti Los motivos detrás del contundente paro contra Macri en Argentina

Si bien Rogelio Frigerio, ministro del Interior, dijo en una entrevista televisiva que el país "necesita mostrarle al mundo que, gane quien gane, la mayor parte de la dirigencia acuerda cuestiones básicas en las que no hay discusión" y que esperaba que el kirchnerismo se sumara, el pacto fue diseñado para obtener el aval de Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, virtuales candidatos a presidente del peronismo alternativo.

Tanto el oficialismo como estos referentes están enfrentados con la fuerza que lidera la expresidenta, líder a su vez de otro sector del peronismo. A pesar de no haber confirmado aún su postulación, Fernández de Kirchner demostró en las encuestas una reducción de su imagen negativa y una clara preferencia en intención de voto frente a Macri.

"El Gobierno necesita proyectar hacia afuera una imagen de responsabilidad. Hay un fuerte cuestionamiento de los empresarios del mundo externo e inversores que lo acusan de ampliar 'la grieta' y de rechazar cualquier tipo de acuerdo hacia el futuro, lo cual genera un Riesgo País que va creciendo", dijo a Sputnik el analista político Enrique Zuleta Puceiro.

Vinculado: Inflación y pobreza, las promesas truncas que son la pesadilla de Macri en Argentina

El presidente de la consultora OPSM dijo que este escenario es conveniente para el arco opositor, que representa el 65% del electorado. Para el peronismo más cercano al Gobierno. esto les da legitimidad, mientras que para el kirchnerismo —que pretende captar el voto de los que rechazan las políticas económicas y el acuerdo con el FMI— esto les facilita no tener que formular discursos que no serían del todo sinceros.

"Todo es un juego de conveniencias. Ahora, revela la debilidad extrema del Gobierno que lo obliga a un tipo de diálogo que negó desde un principio, ya que dijo que no iba a acordar nunca con la oposición salvo en el Congreso. Era uno de los principios fundamentales, como el no controlar precios o no dirigir el tipo de cambio. Ha tenido que ceder porque una de las principales impugnaciones que se le hacen es su torpeza para manejar las relaciones hacia el futuro", dijo Zuleta Puceiro.

Grupos y cámaras empresariales respaldaron la apertura del Gobierno en busca de acuerdos que trasciendan la puja electoral y que ofrezcan tranquilidad a la economía. Los mercados reflejaron el impacto de estas medidas: las acciones de las empresas argentinas en Wall Street subieron cerca de 10%, la bolsa local tuvo un alza de 3,7% y bajó ligeramente el riesgo país —indicador que mide la probabilidad de que el país entre en cesación de pagos— a 945 puntos.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza por Cambiemos, celebró el anuncio de los acuerdos y llamó a que el frente oficialista pudiera abrir sus puertas a miembros del peronismo no kirchnerista de Alternativa Federal Pichetto, Massa y Urtubey, así como al líder de Consenso 19, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna

Lavagna, quien se posiciona como referente en esta línea del peronismo aunque firme en su búsqueda por crear una fuerza política que incluya a otros partidos, no fue consultado por el oficialismo en el acuerdo y manifestó su descrédito ante el anuncio, al que tildó de “especulación política” y “marketing”.

"El diagnóstico evidente es que el Gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta. En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Como venimos advirtiendo desde 2016", escribió el economista en su cuenta oficial de Twitter.

Estos son los 10 puntos del pacto: