Abogado: EEUU tiene 65 días para fundamentar su pedido de extradición de Assange

En la breve audiencia de este jueves en los tribunales de Westminster (Londres) "se le dio 65 días a Estados Unidos para que fundamente su pedido; esos 65 días presumimos que podrían servir para formular nuevos cargos, es que simplemente ahora hay cargos de conspiración cibernética y podrían agregarse muchos más", explicó el abogado.

© AFP 2019 / Michal Cizek Activista: Washington se venga de Assange por exponer crímenes de guerra de EEUU

Poveda añadió que "nos preocupa que pueda presentarse algún cargo relacionado con espionaje militar que se condena con pena de muerte".

El juez británico Michael Snow fijó para el 30 de mayo la próxima audiencia, que también será preparatoria, pero advirtió a Assange que solo en la siguiente, prevista para el 12 de junio, habría "algo sustancial", y que llevaría varios meses establecer la materia completa de la acusación estadounidense.

Poveda se quejó de que las condiciones de reclusión de Assange en la prisión de Belmarsh (este de Londres) dificultan el trabajo del equipo legal, que solo se ha entrevistado con el fundador de WikiLeaks "dos o tres veces" desde que fue detenido el 11 de abril en la embajada ecuatoriana.

Te puede interesar: "Ni las dictaduras militares entraban en las embajadas"… ¿Qué significa la entrega de Assange?

Assange "recibe una hora de sol al día, pasa la mayor parte del tiempo encerrado en una celda; está aislado y por tanto hay también restricción a las visitas legales", dijo.

El Departamento de Justicia de EEUU divulgó el mes pasado en un documento de imputación de siete páginas que pretende juzgar a Assange por intrusión informática en redes del Estado.

La acusación asegura que Assange prestó auxilio a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning para ingresar a servidores protegidos y divulgar unos 90.000 reportes de la guerra en Afganistán, 400.000 de la guerra en Irak y unos 800.000 documentos sobre los detenidos en la prisión militar de Guantánamo así como cables diplomáticos estadounidenses de varias décadas.

Estados Unidos asegura que la pena máxima por ese delito es de cinco años.

El Reino Unido se ha comprometido a no extraditar a Assange si el país requirente lo imputa con delitos que se penan con la muerte.

"Pero la práctica demuestra lo contrario", dijo Poveda, y puso los casos de los supuestos miembros del grupo terrorista Daesh (proscripto en Rusia), Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, quienes están acusados de haber decapitado a algo más de dos decenas de rehenes en Irak.

© REUTERS / Henry Nicholls Un politólogo ecuatoriano: EEUU utiliza el juicio a Assange para hacer alarde de fuerza

Los dos hombres, que se encuentran detenidos en Siria, fueron despojados de la ciudadanía británica por el Reino Unido, que ha manifestado su voluntad de cooperar con la justicia de Estados Unidos a donde serían extraditados.

"No hay ningún tipo de seguridad de que el Reino Unido respete las reglas de extradición", dijo Poveda.

La filtración de datos secretos sensibles para la seguridad nacional podría ser motivo de nuevos cargos contra Assange "y, si se le aplica un régimen especial como espionaje militar, podría enfrentar la pena de muerte", insistió.

Poveda estima que, por la forma expedita en que se desarrolla, el juicio de extradición podría durar entre seis meses y un año, "que coincidiría con la pena que se le impuso por violar la orden de arresto de la justicia británica", comentó.

Más información: Abogado de Assange: la detención violenta el derecho internacional

Assange fue condenado a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad condicional en junio de 2012 y refugiarse en la embajada ecuatoriana para no ser detenido y extraditado a Suecia.

Los equipos legales que defienden al australiano, encabezados por el exmagistrado español Baltasar Garzón, estudian todas las opciones de apelación en Reino Unido y también solicitar medidas cautelares urgentes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en caso de que la justicia británica dé luz verde a la extradición.

El equipo en Reino Unido está encabezado por la jurista Jennifer Robinson, especializada en libertad de expresión y quien ha encabezado otros casos sonados defendiendo a medios como The New York Times, CNN, Associated Press y Bloomberg.

Hay equipos legales trabajando en forma honoraria por Assange en Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Australia y Ecuador.

Poveda indicó que también se estudia la posibilidad de pedir que se aplique el Arreglo de Dublín, una norma de la Unión Europea que establece que la solicitud de asilo de un ciudadano ajeno al bloque sea examinada por un solo estado miembro, el primero al que haya ingresado el solicitante.

"Cada equipo se ha dedicado a una parte de la defensa. En el caso de Ecuador es en referencia a la revocación del asilo y la suspensión de la ciudadanía, así como la entrega de los bienes que Assange tenía en la embajada y que han sido reclamados por su madre", dijo Poveda.

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams Un académico ecuatoriano advierte que el juicio a Assange en Londres pone en juego su vida

Las pertenencias que se encontraban en la habitación de Assange en la sede diplomática no han sido devueltas a la familia, pese a pedidos que formuló inclusive el consulado australiano en Londres.

"Nosotros también aquí hemos pedido saber cuál es el destino de estos bienes; si ellos argumentan que están vinculados a algún delito presuntamente cometido en la embajada deberían ponerlos en manos de la fiscalía; no hay cadena de custodia ni levantamiento de evidencias; nos preocupa que puedan inventar evidencias contra Assange", dijo el abogado.

Todas estas acciones requieren recursos que, según Poveda, son escasos.

También: Redactor jefe de WikiLeaks: "Es una cuestión de vida o muerte para Assange"

Por eso, comentó, la organización WikiLeaks lanzará una campaña para ayudar a financiar las acciones legales en favor del ciberactivista australiano.