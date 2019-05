Activista: Washington se venga de Assange por exponer crímenes de guerra de EEUU

"Lo buscan extraditar a EEUU simplemente por decir la verdad. Lo que él y Wikileaks hicieron fue publicar una exposición de crímenes de guerra, encubrimientos y abusos de derechos humanos cometidos por el Gobierno de Estados Unidos. Decir la verdad nunca debe ser un crimen. También preguntamos ¿por qué se acosa a Julian Assange cuando periódicos como The New York Times, que publican la misma información, no están siendo acosados por la administración de EEUU? Eso parece ser doble rasero y venganza política", dijo.

Lo que irrita al Gobierno de EEUU es el hecho de que Julian Assange y Wikileaks les causaron una gran vergüenza al exponer cosas, como el vídeo del Asesinato Colateral, que mostraba cómo militares estadounidenses matan a tiros a civiles inocentes en Irak, añadió Tatchell.

Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba Ecuador en su embajada en el Reino Unido y detenido por la policía británica por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.

Su detención se produjo también debido a que EEUU presentó el mismo 11 de abril una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por una presunta comisión de delitos de intrusión informática.

Este 2 de mayo se inició la audiencia por la extradición de Assange a EEUU para ser juzgado por las filtraciones de su portal WikiLeaks.

Durante la audiencia, el activista dijo que no deseaba ser entregado por "haber hecho un periodismo que ha ganado muchos premios y ha protegido a muchas personas".

Assange fue condenado en Londres a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012.