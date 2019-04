Moscú: la cumbre Putin-Kim es una corrección de los errores de la diplomacia de EEUU

"Si observamos a nivel global lo que está pasando en las relaciones internacionales hoy en día, no lo tomen por el troleo, o aún más por algún tipo de cinismo, o sarcasmo, pero si hablamos de manera sucinta, esto, en general, es una corrección de los errores de la diplomacia estadounidense en varios frentes", dijo Zajárova a la radioemisora Echo Moskvi (Eco de Moscú).

