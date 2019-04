Seúl espera que la cumbre Putin-Kim contribuya a desnuclearización de la península coreana

"El presidente Moon Jae-in (…) espera que la cumbre de Rusia y Corea del Norte celebrada hoy [el 25 de abril] contribuya de manera constructiva a la desnuclearización completa de la península de Corea y al establecimiento de una paz duradera", dice el comunicado.

Además expresó la esperanza de que la cumbre de Putin y Kim sirva de base para el restablecimiento del diálogo entre Corea del Norte y EEUU.