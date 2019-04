Presidenta del Senado ruso debatirá con la jefa de la PACE la crisis en la Asamblea

Matvienko planea discutir esta cuestión durante una conferencia sobre la lucha antiterrorista que se celebrará en la ciudad rusa de San Petersburgo el 18 de abril.

"Sí, tengo programada esa reunión, tenemos un acuerdo", dijo la jefa del Senado ruso a la prensa al responder a la pregunta correspondiente y agregó que considera primordial el tema de "cómo superar la crisis que se creó en la PACE sin culpa de Rusia".

La PACE, en su sesión de abril, aprobó por mayoría de votos una resolución en la que insta a Rusia –por primera vez desde que se produjo la crisis– a formar una delegación y pagar su contribución al Consejo de Europa.

Al comentar el viernes pasado esta resolución, Matvienko declaró que Rusia no regresará a esa organización mientras no se tomen decisiones sobre cuestiones de principio, subrayando que las medidas paliativas no bastan.

En abril de 2014, tras la reunificación de Crimea con Rusia, la PACE privó a la delegación rusa del derecho al voto.

Entre 2016 y 2018 Rusia no envió a sus parlamentarios a la organización e insistió en la restitución de sus derechos.

Este año, los legisladores rusos también se negaron a participar en las sesiones de la PACE hasta que el organismo rectifique su posición.

Rusia, que era uno de los principales contribuyentes al Consejo de Europa, suspendió en 2017 los pagos a esa organización internacional.