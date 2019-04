Exlíderes europeos instan a la UE a defender la creación de un Estado palestino

En la carta dada a conocer el lunes por el diario Haaretz, los firmantes expresan su apoyo a la solución de los dos Estados, una solución que según publica hoy el diario The Washington Post no figura en el plan de paz conocido como "acuerdo del siglo" que la Casa Blanca se dispone a anunciar en los próximos días.

Los exlíderes europeos piden a la UE que no respalde el "acuerdo del siglo" si el plan no incluye la creación de un Estado palestino viable y no respeta el derecho internacional.

Entre los firmantes figuran el ex primer ministro francés Jean-Marc Ayrault, los exministros de Exteriores británicos David Miliband y Jack Straw, el exministro de Exteriores alemán Sigmar Gabriel, y el ex alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE Javier Solana.

Los firmantes piden que se llegue a una solución justa para resolver el conflicto y subrayan la importancia de respetar los acuerdos de Oslo de 1993.

"Desgraciadamente, la actual administración de EEUU se apartó de la prolongada política de EEUU y se distanció de las normas legales internacionales establecidas", se lamentan los líderes europeos en la carta.

También denuncian que EEUU adoptó una política unilateral con respecto al futuro de Jerusalén, mostró una preocupante indiferencia hacia la expansión colonial israelí en los territorios ocupados y suspendió la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

También: La presidencia palestina declara estar en una "encrucijada" con Hamás y EEUU

Ante estos antecedentes, los firmantes dicen que es "crucial" que los actuales líderes europeos "estén vigilantes y obren estratégicamente".

© AP Photo / Mahmoud Illean Palestina: EEUU es inepto para dirigir el proceso de paz

Destacan que "una paz viable requiere la creación de un Estado palestino junto a Israel con las fronteras basadas en las líneas anteriores a 1967 mutuamente aceptadas, con canjes de tierra mínimos e iguales, con Jerusalén como capital de ambos Estados; con arreglos de seguridad que afronten las legítimas preocupaciones y el respeto a la soberanía de las dos partes, y con una solución justa y acordada a la cuestión de los refugiados palestinos".

"Europa (…) debería rechazar cualquier plan que no cumpla este marco", dicen los exlíderes europeos, puesto que en caso contrario estará en peligro la paz.

La UE debería, además, establecer los criterios para prestar su apoyo a los esfuerzos de EEUU antes de que se haga público el plan de la Casa Blanca.