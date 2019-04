Jefa del Senador ruso: las medidas paliativas no bastan para que Rusia regrese a la PACE

BAKÚ (Sputnik) — La presidenta del Consejo de la Federación (Senado ruso), Valentina Matvienko, al comentar la reciente resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), declaró que Rusia no regresará a esta estructura mientras no se tomen decisiones sobre cuestiones de principio, las medidas paliativas no bastan.