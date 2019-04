La Federación Internacional de Periodistas llama a no extraditar a Assange a EEUU

BRUSELAS (Sputnik).- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no debe ser extraditado a Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, declaró el presidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Philippe Leruth.

"Dado que Julian Assange no es periodista, no tengo ningún comentario específico sobre este caso, pero la FIP, por lo general, suele defender tanto a los informadores como a los periodistas; es importante que no sea extraditado a Estados Unidos, ya que la pena de muerte aún existe en EEUU", comentó a Sputnik.

Assange fue arrestado este 11 de abril por la Policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres, por el delito de violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012, así como por el pedido de extradición de Estados Unidos.

El Gobierno de Ecuador anunció la anulación de su asilo político, concedido en 2012, y el retiro de su ciudadanía ecuatoriana, tras constatar irregularidades en el proceso de naturalización del ciberactivista.

A la vez aseguró que el Reino Unido garantizó no extraditar a Assange a un país "en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte".

El ciberactivista se refugió en la Embajada de Ecuador en 2012 para evitar una extradición a Suecia que lo requería por presuntos delitos sexuales, una causa que fue archivada en 2017.

Londres ha mantenido activa todo este tiempo la orden de captura contra Assange, que tiene un proceso pendiente por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.