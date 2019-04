Wikileaks denuncia espionaje contra Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres

"Wikileaks descubrió una operación de espionaje extensiva contra Julian Assange dentro de la Embajada ecuatoriana", dijo en una rueda de prensa.

Hrafnsson precisó que se trata de "la recopilación de los materiales y espionaje contra Julian Assange por el Gobierno de Lenín Moreno y los funcionarios que trabajaban de su parte en la Embajada, contra una persona a la que fue otorgado un asilo diplomático".

"En mi opinión, no es solo una acción ilegal, sino extremadamente antiética", apuntó.

Indicó que las cámaras de seguridad en la Embajada monitoreaban "todos los movimientos, todas las reuniones y los visitantes" de Assange.

"Desde que Lenín Moreno asumió el poder, Julian Assange ha vivido en la Embajada algo parecido al Show de Truman'", enfatizó.

Relató que hace varias semanas unos individuales en España hicieron circular información de que tenían algunos materiales sobre Assange, incluidos miles de "audios, vídeos, fotos y documentos".

Al conectarse con ellos, Hrafnsson les preguntó qué eran precisamente esos datos, a lo que recibió la respuesta de que "esos materiales tienen un precio".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth El futuro de Assange, ligado a la libertad de prensa

En concreto, respondieron que "el precio es de tres millones de euros o comenzamos a publicarlos en los medios", señaló.

Hrafnsson calificó esa respuesta de extorsión y llevó el caso a la policía de España.

"Cooperamos con la policía española, que llevó a cabo una operación encubierta la semana pasada en Madrid, hizo un trabajo estupendo", destacó.

De momento, agregó, ese "grave caso de extorsión" está en manos de la justicia española.

Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar una extradición a Suecia que lo requería por presuntos delitos sexuales, una causa que fue archivada en 2017.

Londres mantiene activa la orden de captura porque Assange tiene un proceso pendiente por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.

© REUTERS / Peter Nicholls Lenín Moreno afirma que el caso de Julian Assange es "heredado"

El presidente ecuatoriano dijo el 2 de abril en entrevista conjunta con radios locales que "ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica; no es que no pueda hablar libremente, pero no puede mentir y peor todavía hackear o meterse en las cuentas o los teléfonos privados".

El 8 de abril el canciller ecuatoriano, José Valencia, informó que Ecuador investigará si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estuvo involucrado en el reciente hackeo de teléfonos y cuentas de redes sociales del presidente Lenín Moreno y de su familia.

Subrayó que la decisión de Ecuador sobre Assange "será soberana, independiente, autónoma y estrictamente pegada a derecho".