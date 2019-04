Poco a poco Rusia convierte 'el telón' de EEUU en 'un colador'

EEUU busca resucitar el juego geopolítico propio de la época de la Guerra Fría, caracterizado por un duro enfrentamiento en el que cada una de las partes tenía su grupo de apoyo. En particular, Washington quiere aislar a Rusia para convertirla en un 'estado canalla' y destruir su economía. Su política exterior incluye el enfoque "quién no está con nosotros, está en contra". Sin embargo, los resultados de esta política están lejos de ser satisfactorios para el país norteamericano, considera la periodista en su artículo para la versión rusa de Sputnik.

"La disciplina en el bloque de EEUU cojea de los dos pies, cada vez es mayor el número de Estados renegados con la postura especial (hacia Rusia). Incluso los países que deberían callarse la boca y cumplir con entusiasmo sus órdenes, organizan fiestas de desobediencia con llamamientos a suspender las sanciones antirrusas y efectuar proyectos inaceptables para Washington. Ni garrotes, ni zanahorias, ni promesas, ni amenazas producen los efectos esperados", precisa la autora del artículo.

Al hablar de la desobediencia Alksnis se refirió a los hechos de que el Viejo Continente sigue construyendo el gasoducto Nord Stream 2, ignorando todas las protestas de EEUU. Francia se permitió "enseñar los dientes públicamente al hegemón mundial" mientras que Arabia Saudí se puso de acuerdo acerca de los precios del petróleo y amenazó con dejar de usar el dólar en la venta de hidrocarburos. Turquía por su parte fue más lejos y empezó a emplear rublos para comprar los sistemas rusos de defensa antiaérea S-400. En Siria, donde se entrelazan los intereses de una decena de potencias influyentes, Moscú ha conseguido arreglar las relaciones entre competidores eternos como Turquía e Irán.

Según la periodista, el secreto de Rusia radica en que en su política exterior no hay un enfoque relacionado con la formación de bloques. Al contrario, Moscú se atiene al principio de que las discrepancias interestatales en una esfera no tienen que impedir la cooperación en otras.

"Es poco constructivo, estúpido y peligroso atribuir el carácter global a las diferencias emergentes y permitir que estas influyan en la situación en general. De una manera cada vez más frecuente Washington tropieza con el hecho de que "sus aliados vasallos" se alejan de la política antirrusa", recalca la periodista.

Alksnis recuerda que hace 10 días EEUU reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán a pesar del consenso mundial. De esta manera Washington recordó al Estado hebreo que es su principal patrocinador en Oriente Medio donde ganan fuerza procesos que Israel califica de amenazas.

Sin embargo, una semana después de este reconocimiento el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu arribó a Rusia, que hizo una gran contribución a otro tema sensible para Israel en Siria, y la decisión de EEUU no influyó en su visita. En particular, las fuerzas especiales de Rusia encontraron en Siria la tumba de un soldado que desapareció el 11 de junio de 1982, luchando en la primera guerra del Líbano. Sus restos fueron extraídos, identificados y trasladados a Moscú, donde se los entregaron a Netanyahu para su repatriación.

"Frente a los ojos de Rusia e Israel es una situación absolutamente normal. No obstante, Washington trata este acto como si Moscú sacara un ladrillo más de su pared (…). Con todo eso, esta pared ha perdido tantos ladrillos últimamente que parece más a un colador. Moscú aprendió las lecciones del pasado y entendió que son más eficaces aquellos enfoques que no dividen al mundo entre los suyos y los demás, en blanco y negro, en amigos y enemigos", concluye.