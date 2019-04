México no ha recibido planteamiento de asilo de EEUU para presidente venezolano Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — EEUU no le ha planteado al Gobierno de México la posibilidad de ofrecer asilo al presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

"No hemos recibido planteamiento de asilo (para el presidente Nicolás Maduro), la verdad no conozco ese planteamiento, México sostiene que se necesita dialogar, comunicarse y avanzar, en una salida que no sea una crisis humanitaria a gran escala en Venezuela, es lo que se pude producir cuando confiscas todos los bienes, todos los recursos", dijo el canciller en una conferencia en la sede de la cancillería ante una consulta de un periodista sobre si EEUU lo había sugerido.

Por otro lado, el Gobierno de México ha expresado al de Venezuela su "preocupación, siempre, con los derechos humanos y las libertades de las personas, esa ha sido la posición de México, no hemos planteado un asilo, no lo conozco el planteamiento", agregó.

Ebrard aplaudió que en fecha reciente se aprobó una propuesta de México para que la ayuda humanitaria la reciba la Cruz Roja Internacional "y deje de ser un litigio político".

La ventaja de ese enfoque, explicó el canciller, es que "primero, es una organización muy respetada; dos, se asume que hay un problema por resolver; y tres que a pesar de las diferencias, nadie se puede oponer a eso".

El jefe de la diplomacia mexicana aseguró que si en temas difíciles y "en lo más sensitivo, podemos avanzar, se pude avanzar en otras cosas".

México, que sostiene una posición de neutralidad, no ha hecho un planteamiento de asilo, insistió.

"Francamente la situación es otra: cómo le hacemos para que no tengamos una crisis alimentaria en Venezuela en el corto plazo", puntualizó Ebrard.