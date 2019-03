Senador ruso: la presencia de Rusia en Venezuela es casi nula

Anteriormente, Trump declaró a los periodistas del grupo de prensa de la Casa Blanca que Rusia debe abandonar Venezuela y que se consideran todos los medios para esto.

"En Venezuela, prácticamente no hay presencia rusa, a excepción de una ínfima en el sector petrolero. No hay interferencia de Rusia en los asuntos internos de Venezuela, mientras que los estadounidenses vagan libremente por allí aunque Venezuela no es su colonia. Entonces, aparentemente, el señor Trump lo dijo sin pensar, y de manera tan dura", dijo Yabárov.

Según el senador ruso, esta declaración del líder estadounidense es una nueva etapa de rusofobia, inspirada por el lobby político estadounidense.

"La investigación del fiscal especial [Robert] Mueller sobre los vínculos de Trump con Rusia ha fracasado, ahora intentan desencadenar el tema venezolano", dijo.

Anteriormente, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que Estados Unidos considera que la llegada de aviones militares rusos a Venezuela es una provocación inoportuna y pide a Moscú que deje de apoyar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Un grupo de personal militar ruso llegó a la capital venezolana de Caracas para participar en las consultas con los funcionarios del país sobre cooperación en la industria de defensa, dijo a Sputnik una fuente diplomática en Caracas.

Los aviones llegaron el 23 de marzo, pero los medios informaron anteriormente que aproximadamente 99 militares rusos llegaron a Caracas a bordo de dos aviones, que también entregaron 35 toneladas de carga.