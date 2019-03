López Obrador insiste que España y el Papa pidan perdón por la Conquista

"Quiero aclarar que sí enviamos las cartas y por respeto no las dimos a conocer; no lo vamos a dar a conocer hasta que se considere prudente por respeto al Gobierno español y al papa Francisco, [para] crear un grupo conjunto para hacer una relatoría de lo sucedido y, a partir de allí, de manera humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón y reconciliarnos entre todos", reafirmó el mandatario en conferencia de prensa, al comentar el rechazo tajante del Gobierno español.

López Obrador añadió que México va a actuar "con mucha prudencia", ya que su Gobierno no quiere una "confrontación".

El jefe de Estado mexicano se refirió también a la no divulgación del contenido de las cartas enviadas a España y al Vaticano.

"No publicamos las cartas, sí di a conocer en términos generales de lo que se trata; son cartas amplias fundadas en hechos históricos", dijo el mandatario.

López Obrador destacó que lo positivo del pedido es que hace "avivar" la memoria histórica de México.

"En el periodo neoliberal no querían que reconociéramos nuestra historia, y negaban pasajes históricos y quitaron el civismo de la impartición de la educación", recordó.

Con el pedido del perdón por la Conquista, que se consumó en 1521, y que el mandatario mexicano conmemorará en 2021, "se va saber cómo se dieron los hechos hace 500 años, si hubo agravios o no".

"Es necesario pedir perdón o comenzar una etapa nueva de hermandad; si pensamos que no hay que disculparnos y pedir perdón y que todo fue fortuito, normal, que no hubo violaciones a los derechos humanos, es algo que debe de analizarse, no es afán de la confrontación y el encono", expresó.

Revisión para la reconciliación

El objetivo de las misivas es que "lo que se mantiene como corriente subterránea salga a la superficie y se ventile y todos podamos pedir perdón y reconciliarnos, porque vamos a celebrar 500 años de la toma de Tenochtitlán", capital del "imperio mexica", también conocido como azteca, dijo López Obrador.

"No es solo pedirle al rey de España y al papa Francisco, que ya lo hizo en Bolivia y en otras partes, nosotros también lo haremos, en representación del Estado mexicano, voy a pedir perdón a los pueblos yaquis [del norte de México] por el exterminio; a las comunidades mayas, y pedir perdón a los migrantes chinos que fueron reprimidos asesinados en el porfiriato [dictadura de Porfirio Díaz] y la Revolución Mexicana [que estalló en 1910] y que 2021 sea al año de la reconciliación", ratificó.

El presidente de México reiteró que su objetivo no es la confrontación, sino un planteamiento "conveniente" para "hermanar" a los pueblos.

"El poder es humildad, no es prepotencia", puntualizó.

Los actos conmemorativos se llevarían a cabo en México en 2021, cuando se cumplan cinco siglos de la consumación de la Conquista.

A una pregunta sobre si México hará el mismo pedido por las invasiones de Francia y EEUU, el mandatario respondió escuetamente: "es su momento".

En un comunicado, la cancillería española respondió que "la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".

La oficina de la diplomacia española dijo que "lamenta profundamente" la publicación de esa carta, cuyo contenido rechaza "con toda firmeza".

Hace 500 años, el 25 de marzo de 1519, ocurrió la primera batalla que ganó la expedición de Hernán Cortés en la ciudad prehispánica de Centla, cerca de la desembocadura del Río Grijalva hacia el Golfo de México.

Dependiendo de las fuentes históricas, en aquella batalla los españoles perdieron dos o tres hombres y sufrieron 70 heridos, mientras que entre los pueblos originarios murieron 18 o 300 habitantes, y centenares fueron heridos.